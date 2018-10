TCS NAKAJIMA RACING 2018スーパーフォーミュラ第7戦鈴鹿 予選レポート

2018年10月26日(土)

スーパーフォーミュラ第7戦予選

鈴鹿サーキット

予選結果

#64:8位

#65:16位

予選概要

・Q1は#64カーティケヤンが3番手タイムでQ2へ、#65伊沢は僅差でQ2進出を

逃す

・カーティケヤンは8番手で今季2度目のQ2へ進出するが、Q3はアタックミスで8

番手

コメント

総監督:中嶋悟

「ナレインはQ3のアタックでミスがありましたが、いい予選だったと思います」

「伊沢も僅差のなかで残念ながら……というところでしたが、明日は2台揃って1つでも上でチェッカーを受けて、今年のいい締めくくりをしたいです」

#64:ナレイン・カーティケヤン

「Our car was really good and especially the balance on medium tire was

fantastic. We went through to Q3 and we tried our best on soft tire.

Unfortunately, the time was not good enough. We can scope on from here and we will try into good race. Thank you.」

「車両はとても良い状態でした、特にミディアムタイヤのバランスは特筆すべきものがあります」

「Q3へ進出しソフトタイヤでのベストを尽くしましたが、ミスもあり良いタイムを出すことができませんでした。明日は良いレースができるように巻き返したいと思います。応援よろしくお願いします」

#65:伊沢拓也

「昨日の走り始めからスピードが足りず、Q1で敗退となってしまいました。開幕戦の時のようにうまくいかなかったので非常に残念ですが、明日はなんとか挽回したいと思います」

※明日の決勝レースは14時15分より43周回で行われます。