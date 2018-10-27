環太平洋大が４年連続本大会出場

明治神宮野球大会（１１月９日開幕）大学の部の中四国地区代表決定戦は２７日、三次市の三次きんさいスタジアムで行われ、中国六大学リーグ覇者の環太平洋大が優勝し、４年連続５度目の本大会出場を決めた。

中国、広島、四国の各六大学秋季リーグ優勝校が出場して１回戦総当たりで対戦。環太平洋大は近大工（広島）戦で、同点の六回に松岡、梅本の連続適時短長打で３点勝ち越し、４—３で振り切った。勝てば優勝が決まる高知工科大（四国）戦は、五回に打者１１人で７点を奪うなど１１—０の七回コールドで圧勝した。

本大会では、環太平洋大は１回戦で函館大（北海道学生）と対戦し、勝てば準々決勝で東京六大学の覇者とぶつかる。

▽リーグ戦高知工科大０００００００１０｜１１０００２０２０Ｘ｜５近大工（高）尾崎、上沢—門田（近）富田昇、野村—大田▽二塁打 當田（高）道井（近）近大工０００００１２００｜３１００００３００Ｘ｜４環太平洋大（近）向井、富田—大田（環）西山—志賀▽本塁打 桜井（近）▽二塁打 梅本（環）高知工科大０００００００｜０１００１７２Ｘ｜１１環太平洋大（七回コールド）（高）山上、萩森—門田、宮田（環）仲尾、大石、屋良、大原、佐々木—志賀▽三塁打 仲村、松岡（環）▽二塁打 梅本（環）