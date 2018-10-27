＜レスリング＞地元のピーター・バクチが35歳で優勝…2018年世界選手権・第7日

【ブダペスト（ハンガリー）】2018年世界選手権第7日は10月26日、ハンガリー・ブダペストで男子グレコローマン4階級のファイナルが行われ、地元のピーター・バクチ（ハンガリー）が35歳にして82kg級を制覇。2014年80kg級以来の世界一に輝いた。
72kg級は昨年71kg級優勝のフランク・スタエブラー（ドイツ）が決勝で地元選手を破って優勝。2015年66kg級を含め世界選手権は3大会連続で優勝。
55kg級は欧州チャンピオンのエルダニズ・アジズリ（アゼルバイジャン）が勝ち、63kg級は昨年59kg級3位のステパン・マリャニャン（ロシア）が優勝。
各階級のファイナルは下記の通り。
男子グレコローマン
【55kg級】
▼決勝
Azizli, Eldaniz（アゼルバイジャン）○［Ｔフォール、10-0］●Sharshenbekov, Zholaman（キルギス）
▼3位決定戦
Tsurtsumia, Nugzari（ジョージア）○［Ｔフォール、11-0］●Cao, Liguo（中国）
Oeztuerk, Ekrem（トルコ）○［4-0］●Hakhoyan, Norair（アルメニア）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【63kg級】
▼決勝
Maryanyan, Stepan（ロシア）○［6-3］●Tasmuradov, Elmurat（ウズベキスタン）
▼3位決定戦
Bilici, Rahman（トルコ）○［6-1］●Mohamed, Hassan Hassan Ahmed（エジプト）
Temirov, Lenur（ウクライナ）○［3-1］●Tuo, Erbatu（中国）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【72kg級】
▼決勝
Staebler, Frank（ドイツ）○［2-1］●Korpasi, Balint（ハンガリー）
▼3位決定戦
Chunayev, Rasul（アゼルバイジャン）○［4-3］●Mantsigov, Abuyazid（ロシア）
Mnatsakanian, Aik（ブルガリア）○［Ｔフォール、9-0］●Benaissa, Tarek Aziz（アルジェリア）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【82kg級】
▼決勝
Bacsi, Peter（ハンガリー）○［4-3］●Kus, Emrah（トルコ） by VPO1, 4-3
▼3位決定戦
Sasunovski, Viktor（ベラルーシ）○［5-1］●Azisbekov, Atabek（キルギス）
Manukyan, Maksim（アルメニア）○［4-1］●Abdvali, Saeid Mourad（イラン）