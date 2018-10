【イラスト＆レビュー】SF苦手でも大丈夫!? 『マニアック』はエマ・ストーンのコスプレが楽しい変身もの？

2018年9月からNetflixで配信中のドラマ『マニアック』。豪華なスタッフ&キャストが気になって見始めたものの、よく分からなくて1話で挫折…という人もいるのではないでしょうか?そんな方もエマ・ストーンが好きなら大丈夫!各話毎に様変わりするエマのコスプレは必見です!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 20: Jonah Hill (L) and Emma Stone attend the 'Maniac' season 1 New York premiere at Center 415 on September 20, 2018 in New York City. (Photo by Mike Pont/WireImage)

『マニアック』の制作が発表された時はちょっとした衝撃でした。元々映画ばかり観てきてドラマを見始めたのが最近だったわたしは、昨今のドラマの完成度と俳優のレベルの高さは思い知ったつもりでしたが、それでもここまでの人気映画俳優が2人も、がっつりと作品に関わるなんて!変化しているんだな、と改めて思いました。

なにせエマ・ストーン&ジョナ・ヒルのダブル主演で、しかも2人は制作総指揮もやっているという深い関わりよう。最初に動いたのはエマだったそうで、若い人気女優が作品づくりの意思を強く持って行動に出る、なんてこと日本ではまずあり得ないですよね。そしてその発表の場がドラマ配信というのも若い感性にぴったりな手段だったと思います。

エマ・ストーンとジョナ・ヒルといえば2007年の『スーパーバッド 童貞ウォーズ』でも共演済み。高校の卒業パーティーもので、ジョナはイケてないオタク男子グループ、エマはイケてる女子グループにそれぞれ属する高校生役でした。日本では劇場未公開、しかもDVDリリースの際にはお約束の変な副題付き…というのがもはや国の恥!と思うぐらいの傑作です。以前ここでも『スウィート17モンスター』のレビューでも「高校もの3選」として紹介しました。

↓「男女間の友情は成立しない」と言う人もいますが、ほんっと仲良い友達って感じしますね〜

監督は007次回作に抜擢されたキャリー・ジョージ・フクナガ。名前からも分かるとおり、その家系はとても国際色豊かです。それ故に祖父母の代では戦争のため大変な苦労をしていた事が影響してか、長編映画デビュー作は暴力にさらされる移民の苦しみを描いた2009年の『闇の列車、光の旅』でした。

2015年の『ビースト・オブ・ノー・ネーション』はNetflixで配信中。HBOの『TRUE DETECTIVE/二人の刑事』シーズン1の監督でもあり、映画とドラマの境界を独自のセンスで飛び越えている感じがします。

↓エマ・ストーンとキャリー・ジョージ・フクナガ監督。

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Emma Stone (L) and director Cary Fukunaga attend the World premiere of the new Netflix series 'Maniac' at Southbank Centre on September 13, 2018 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

『マニアック』はアニー(エマ・ストーン)とオーウェン(ジョナ・ヒル)という、自己が不確かな男女2人がある製薬会社の臨床実験に参加し、別々に見せられるはずの幻想のなかでなぜか関わり合っていく…というお話。こう書くとなにかフワフワした感じですがジャンル的にはガチのSFって感じです。

製薬会社が日系企業のため、ヘンテコな(意識的に?)日本描写があるのも『ブレードランナー』や『攻殻機動隊』などのせいか、SFとしてすんなり受け入れられるというか。むしろそいういう日本描写がある事で「ああSFだ」と思ってしまうのは良いのか悪いのか複雑ですが…。

けどそんなヘンテコ感や、臨床実験室の蜂の巣のようなセット、ちゃちいモニター画面、医師たちが寝泊まりする引き出し型のベッド(パンパンと手を鳴らすと閉まる)…など、いちいちちょっと外した感じのキッチュさが好きな人にはたまらないと思います。意識的な「古さ」も含めて「今」って感じで。ずるいっちゃあずるい!

↓実験の責任者である医師、マントルレイを演じるのはジャスティン・セロー。ジェニファー・アニストンの旦那じゃんって思ったら別れたのかぁ〜。

NEW YORK, NY - OCTOBER 25: Justin Theroux attends the Louis Vuitton X Grace Coddington Event on October 25, 2018 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Louis Vuitton)

↓マントルレイの助手で元カノのフジタ医師を演じるのは最近のアジア美女役といえばこの人、ソノヤ・ミズノ。 『クレイジー・リッチ!』にも出演。『エクス・マキナ』のキョウコ、と聞けばピンと来る人も多いのでは?

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 07: Sonoya Mizuno attends the premiere of Warner Bros. Pictures' 'Crazy Rich Asiaans' at TCL Chinese Theatre IMAX on August 7, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

↓『ラ・ラ・ランド』でエマ・ストーンのルームメイト役でした。ダンスが得意!

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 07: Actress Sonoya Mizuno attends the 'La La Land' Patrons Gala screening during the 60th BFI London Film Festival at the Odeon Leicester Square on October 7, 2016 in London, England. (Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for BFI)

医師2人の関係の変化も見所のひとつです。

次ページからはエマの変身が楽しすぎる劇中夢を紹介します!

B錠を飲んでトリップしたのは’80年代の田舎町。そこではアニーとオーウェンは夫婦なんですが、これが見るからにダメ夫婦って風貌で笑えます。特にジョナ!現代だとまんま、上下スウェットで深夜にドンキ行くカップルって感じ?エマは派手なメイクとボリューミーな髪が意外に似合ってます。ハイカットのスニーカーも今リバイバルで発売されているのでおしゃれ!

エマ・ストーンはめちゃくちゃかわいいのにめちゃくちゃ声が低いところが好きなんですが、こういう「オシャレ」とは真逆の、ちょっとダメな感じが似合ってしまうところがますますいいなあ!美人女優が美人役似合うのは当たり前だけど、ダメな役を演じてより魅力が増すというのはまさに演技派。エマ演じるアニーが元々薬中毒でヘビースモーカーな女性なので、どの夢の中でも基本中身が同じです。

次にトリップするのは’40年代の古い屋敷が舞台。運転手付きの車で屋敷に向かうオーウェンが暗い森の中で出くわしたのは過去に因縁のある女性、という設定のアニー。車のライトが照らし出した先に毛皮を纏って佇むエマの姿は、例えるならエルロイの小説をヒッチコックが映画化した?って雰囲気のノワール&クラシック感。昔の映画みたいにわざとらしく宝石がキラキラ輝くのも味があります。

C錠を飲んでのトリップではアニーとオーウェンは別々に。オーウェンが『グッドフェローズ』のようなギャングの世界に飛ばされる一方、アニーはなんとファンタジーの世界でエルフ族に。マントを纏い、長い金髪を三つ編みにして背中には弓矢…とおなじみのエルフスタイルですが、ここでは王女様をガイドするハーフエルフという設定。中身はアニーなのでエルフになってもスラングを使う大酒飲み…という不良エルフなのが楽しい。

最後のトリップではオーウェンがちょっと頼りないアイスランド系スパイ、アニーは彼を助けるCIAエージェント…というクライムアクションもの。007最新作に抜擢されたフクナガ監督の腕の見せ所でしょうか?エマの銃撃戦シーンも見られます。後ろから付いていくだけのジョナもご愛嬌。

…こんなふうに、エマ&ジョナの1話ごとのシュチュエーション劇としても楽しめる『マニアック』。最初はよく分からなくてもだんだん雰囲気に飲まれていく…という入り方でもいいと思います。とにかくいろんな意味で「今ふう」なドラマ。「次の007、この監督なんだよ」って知ったかぶりできるって事でもチェックしておいて損はないかと思います!