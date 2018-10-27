県中学新人大会　剣道女子団体　猿島が優勝

県中学新人大会は27日、各地で行われ、剣道の女子団体は猿島が制した。男子個人は野尻匠真(茗渓学園)が頂点に立った。ハンドボールは男子が土浦三、女子は水海道が優勝。レスリング男子47キロ級は高野航成(取手二)が制した。

■剣道(県武道館)

【男子】

◇個人

▽準々決勝 熊木(下館)メ-石井(大宮二)、野尻(茗渓学園)メ-橋本(青葉)、和田(青葉)メ-矢口(阿見)、石嶋(阿見)ド-小松崎(笠原)

▽決勝リーグ (1)野尻2勝1分け(2)熊木1勝2分け(3)和田2分け1敗(4)石嶋1分け2敗

【女子】

◇団体

▽1回戦 青葉2-1水海道西、石川4-1豊浦、城ノ内1-1鉾田南(城ノ内の本数勝ち)、明光1-1多賀(明光の代表勝ち)、守谷3-1三和北、城西3-0大野、東海3-1下稲吉、神栖一3-1下館西、水戸四3-1北茨常北、並木中教校1-1古河二(並木中教校の代表勝ち)、美野里3-0神栖三、下根4-0茨城キリスト

▽2回戦 土浦二5-0青葉、石川1-0鹿島、泉丘3-1那珂三、結城東4-0城ノ内、平井3-0明光、御所ケ丘2-2下館南(御所ケ丘の代表勝ち)、守谷2-0駒王、水戸二3-1城西、東海2-2十王(東海の本数勝ち)、岩間3-1神栖一、下館4-0麻生、茗渓学園3-2水戸四、並木中教校3-1佐野、神栖二3-2中郷、美野里2-1竹来、猿島4-0下根

▽3回戦 土浦二3-1石川、結城東2-1泉丘、平井2-1御所ケ丘、守谷2-1水戸二、東海3-1岩間、茗渓学園1-1下館(茗渓学園の本数勝ち)、並木中教校3-1神栖二、猿島5-0美野里

▽準々決勝 土浦二3-2結城東、平井3-1守谷、茗渓学園3-1東海、猿島4-0並木中教校

▽準決勝 土浦二2-2平井(土浦二の本数勝ち)、猿島4-0茗渓学園

▽決勝

猿島 3-2 土浦二

○田島 コ- 菟原

鶴巻 -メ 田口○

○木村真 メ- 長谷川

○秋森 コ- 羽 富

木村優 メ-メメ 高 橋○

■ハンドボール(常総市水海道総合体育館)

【男子】

▽準決勝 土浦三24-10けやき台、下稲吉22-11茎崎

▽決勝

土浦三 19-13 下稲吉

9-7

10-6

【女子】

▽準決勝 けやき台21-10下稲吉、水海道19-10麻生

▽決勝

水海道 10-9 けやき台

6-2

4-7

■レスリング(大洗南中体育館)

◇個人

▽38キロ級 (1)戸田諒飛(水戸四)=出場1人

▽42キロ級 (1)杉本壮汰(大子)(2)西沢(取手二)(3)内田(鹿野)

▽47キロ級 (1)高野航成(取手二)(2)仁木(長山)(3)三島(多賀)

▽53キロ級 (1)鈴木航大(阿見)(2)石崎(竹来)(3)砂川(阿見)

▽59キロ級 (1)菊田創(土浦四)(2)鈴木(水戸一)(3)二宮(水戸四)

▽66キロ級 (1)塙大佑(千波)(2)矢口(土浦六)(3)中川(阿見)

▽73キロ級 (1)金子晴翔(阿見)(2)荻原(水戸四)(3)谷脇(大洗南)

▽85キロ級 (1)増田歩夢(大洗南)(2)今井(阿見)=出場2人

▽110キロ級 (1)野村尚吾(土浦四)(2)小野瀬(大洗南)(3)仲村(竹来)