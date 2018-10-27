【当番医】　１０月２８日

【２８日】

◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽笠松内科クリニック（９時～１８時、下馬２）電話０７７６（３３）１１００▽大橋整形外科医院（９時～１８時、二の宮３）電話０７７６（２５）００９９▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

◇あわら市◇金津産婦人科クリニック（９時～１７時、市姫１、内科）電話０７７６（７３）３８００▽にしの整形外科クリニック（９時～１７時、春宮２、外科）電話０７７６（９７）５５２４

◇坂井市◇つばさ内科クリニック（９時～１７時、丸岡町南横地、内科）電話０７７６（６３）５２３２

◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

◇勝山市◇クリニカ・デ・ふかや（９時～１７時、元町１）電話０７７９（８８）００１１

◇鯖江市◇斎藤病院（９時～１７時、中野町）電話０７７８（５１）０５９３◇皮膚科鈴木医院（９時～１７時、長泉寺町１）電話０７７８（５１）０２３２

◇越前町◇両林医院（９時～１７時、新保）電話０７７８（３７）０００５

〓越前市〓中村病院（９時～１７時、天王町）電話０７７８（２２）０６１８▽しみずクリニック（９時～１７時、国高１）電話０７７８（２１）０１０１

◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽泉ケ丘病院（９時～１２時、１３時～１７時、中、外科系）電話０７７０（２２）７７００ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

◇美浜町◇さわい皮ふ科クリニック（９時～１７時、興道寺）電話０７７０（３２）０３０１

◇小浜市◇中山クリニック（９時～１７時、多田）電話０７７０（５６）５５８８

◇おおい町◇堀口医院（９時～１７時、本郷）電話０７７０（７７）３３５５