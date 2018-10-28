【声優誕生日まとめ】10月28日～11月3日生まれの声優さんは？ 石田彰さんから豊崎愛生さんまで

声優という仕事はアニメのみならずTVやイベント出演、中にはアーティストとして活動される方、その活動は広がりを続けています。そんな中、ラジオやイベント、SNSなどにおいて、声優さんの誕生日を祝う姿が多数見られ、ファンの間でも馴染み深いイベントとなりました。
そこでアニメ！アニメ！では、直近に誕生日を迎える声優さんたちをご紹介。今回は10月28日～11月3日にかけて誕生日を迎える声優さんをピックアップしました。
【10月28日】
稲川英里さん
許綾香さん
白坂道子さん
高橋あみかさん
豊崎愛生さん
ニーコさん
畠山美和子さん
樋口宏澄さん
福井裕佳梨さん
水口まつりさん
【10月29日】
岩間健児さん
比嘉久美子さん
町井美紀さん
むたあきこさん
村田秋乃さん
【10月30日】
内山夕実さん
風間慎一さん
黒葛原未有さん
仙台エリさん
宝亀克寿さん
若井友希さん
【10月31日】
赤羽根健治さん
大津田裕美さん
岡本茉莉さん
桂一雅さん
熊田裕成さん
小暮英麻さん
宗川めぐみさん
田中大文さん
中沢みどりさん
山本耕史さん
【11月1日】
上野由人さん
榎本温子さん
木川絵理子さん
工藤あかりさん
栗田圭さん
中村伸一さん
成家義哉さん
西田雅一さん
原えりこさん
増田雄市さん
丸山未沙希さん
矢薙直樹さん
【11月2日】
赤池裕美子さん
秋奈さん
石田彰さん
岩崎陽子さん
片岡富枝さん
黒崎絢斗さん
佐久間紅美さん
須藤亜由美さん
高村めぐみさん
宝木久美さん
富坂晶さん
野村勝人さん
氷室省吾さん
松山智美さん
山口りゅうさん
山田浩一さん
流山児祥さん
若林直美さん
【11月3日】
青山桐子さん
有馬ゆみこさん
栗山浩一さん
笹川亜矢奈さん
高口幸子さん
TOMOさん
成瀬誠さん
水野理紗さん
MoA