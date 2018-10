【超豪華】映画版『Cats』のキャストが凄い

2019年末に公開予定(米国内)の映画版『Cats』。映画版のエグゼクティブ・プロデューサーにはスティーブン・スピルバーグも名を連ねているこちらの作品。少しずつ明らかになって来ているキャストが豪華だと話題になっています。

T・S・エリオットの詩集を舞台化した、猫達の舞踏会を描く異色のミュージカル『Cats(キャッツ)』。

1981年にロンドンで初演、その後1982年にニューヨーク、1983年には日本に初上陸したこちらの作品は、今も日本でも愛されているのでご存知の方も多い筈。

観た事がないという方でも劇中曲の「メモリー」は聞いた事があるのではないでしょうか。

その『Cats』が2019年に映画として公開するというだけでも楽しみなのですが、トム・フーパー(『英国王のスピーチ』『レ・ミゼラブル』『リリーのすべて』)が監督、ステーブン・スピルバーグがエグゼクティブ・プロデューサーの一人、と豪華な布陣!

今回は少しずつ明らかになってきている同じく豪華なそのキャスト達をご紹介して行きたいと思います。

NEW YORK, NY - JULY 14: Signage at the photo call in honor of the first preview of the revival of Andrew Lloyd Webber's hit international musical 'Cats' at The Neil Simon Theatre on July 14, 2016 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic)

テイラー・スウィフト

過去にも『バレンタインデー』『ギヴァー 記憶を注ぐ者』出演等はあるものの、映画出演は決して多くはないテイラー・スウィフト。

役柄等は明らかになっていないものの、テイラーをキャスティングするからにはソロのある役な筈(個人的にはジェリーロラム=グリドルボーンなのでは、と勝手に予想しています)。

一体どんな姿が見られるのか楽しみです!

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 09: Taylor Swift accepts the Artist of the Year award onstage during the 2018 American Music Awards at Microsoft Theater on October 9, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

ジュディ・デンチ

舞台版で男性が演じている猫達のリーダー・オールドデュトロノミー役にキャスティングされたのはジュディ・デンチ。

性別を超えたキャスティングが話題になりましたが、名優ジュディ・デンチならきっと素晴らしい猫達のリーダー姿を見せてくれると思います。

ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 03: Judi Dench attends the 'Red Joan' premiere and Golden Icon Award during the 14th Zurich Film Festival at Festival Centre on October 03, 2018 in Zurich, Switzerland. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

ジェニファー・ハドソン

『Cats』を観た事がない人もきっと聞いた事はあると思う、ミュージカル界を代表する名曲「メモリー」。

それを劇中で主に歌うのはグリザベラという年老いた娼婦猫(なかなか凄い設定)なのですが、その重要な役に選ばれたのはジェニファー・ハドソン!

『ドリームガールズ』で圧倒的な歌唱力と存在感を見せ、アカデミー賞助演女優賞も受賞したジェニファー・ハドソン。

再び挑戦するミュージカル映画でどんな演技を見せてくれるのか楽しみです。

CHICAGO, IL - JUNE 15: Chicago native Jennifer Hudson participates in an end of school year peace march and rally on June 15, 2018 in Chicago, Illinois. Chance the Rapper, students from Marjory Stoneman Douglas High School and former Rep. Gabrielle Giffords were also guests at the rally. (Photo by Scott Olson/Getty Images)

イドリス・エルバ

「次のジェームズ・ボンドなのでは?!」とも噂されているイドリス・エルバも出演予定。

個人的には『マイティ・ソー』シリーズのヘイムダル役が好きなので、とても嬉しいキャスティング!

彼が演じる予定なのはマキャビティという怪盗猫。

カリスマ性が求められる役ですが、イドリス・エルバならきっと最高に格好良い怪盗姿を見せてくれるのではないでしょうか。期待大!

Idris Elba, americain actor during the 2018 FIA Formula E Championship Qatar Airways Paris E Prix on April 28, 2018 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport via Getty Images)

イアン・マッケラン

役者猫のアスパラガスにキャスティングされたのはイアン・マッケラン。

『ロード・オブ・ザ・リング』/『ホビット』シリーズのガンダルフ役や『X-メン』シリーズのエリック・レーンシャー / マグニートー役等数々の映画でも活躍していますが、元々は演劇役者としてキャリアをスタートし、これまで沢山の舞台に出演して来たイアン・マッケラン。

正にぴったりのキャスティングなのではないかな、と思います。

ROME, ITALY - NOVEMBER 01: Ian McKellen walks a red carpet during the 12th Rome Film Fest at Auditorium Parco Della Musica on November 1, 2017 in Rome, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

ジェームズ・コーデン

俳優だけでなくレイトナイトショーの司会としても人気のジェームズ・コーデンも出演予定!

過去には自身の番組の人気コーナー「Crosswalk the Musical(横断歩道でミュージカルを行う企画)」で『Cats』の作曲家アンドリュー・ロイド=ウェバーのメドレーも披露した事があるジェームズ・コーデン(アンドリュー・ロイド=ウェバー本人も出演)。

役柄等はまだ明らかになっていないものの、ジェームズならきっと素敵なスパイスになってくれる筈。

彼のファンの一人としても今から活躍が楽しみです!

まとめ

以上、ここまで現在わかっている映画版『Cats(キャッツ)』のキャストの一部をご紹介させて頂きました。

公開予定はアメリカ・イギリス等で2019年12月末という事でまだちょっと先ですが、キャストもスタッフも充実している上に、そもそも猫の世界を人間が演じるという舞台でも斬新だった設定をどうやって映像化するのかも気になるこちらの作品。今から公開が待ちきれません!(日本公開も1日も早くなる事を願います…)

因みに舞台版を映像に収めたものはNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンからDVD/Blu-rayが発売されている他、各種配信サイトでもレンタル/購入可能となっているので、「興味があるけど観た事がない!」という方等がいらっしゃいましたら是非1度チェックしてみて下さい!

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 30: The cast of Cats appear on stage during curtain call when Grumpy Cat when Grumpy Cat Visits The Broadway Cast of 'Cats' at Neil Simon Theatre on September 30, 2016 in New York City. (Photo by Monica Schipper/WireImage)

