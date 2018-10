台北・迪化街の素敵なお店【８】セレクトショップで台湾土産を「台湾物産」

台北の問屋街「迪化街(ディーホアジエ)」は、ショッピングスポットとして日本人観光客も多く訪れる人気のエリアです。レトロな雰囲気の街並みにお店がずらりと並ぶ様子は、歩いているだけでもワクワクしてきます。

迪化街をぶらりと散策していると、見た瞬間から惹き込まれてしまうような素敵なお店がたくさん!今回は、台湾がぎゅっとつまったセレクトショップ「台湾物産」について取り上げます。雑貨から食品まで、台湾ならではの商品がずらり。

定番のパイナップルケーキやドライフルーツはもちろん、タピオカティークッキーや台湾茶ビールといっためずらしい商品も気になります。台湾土産を効率よくGETするのにぴったりのお店ですよ。

台湾がぎゅっと詰まったセレクトショップ「台湾物産」

迪化街のメイン通りを歩きすすめていくと、台湾物産と書かれた看板を目にします。

ここは台湾各地から集めた厳選商品が並ぶセレクトショップです。雑貨からお菓子までセンスのよい品物がそろっており、お土産調達にとても便利。さっそく台湾土産にぴったりな品を探してみましょう。

郭元益のOhベアークッキーやタピオカティークッキーが気になる

入り口近くに飾られていてまず気になった商品がこちら、郭元益のOhベアークッキーとタピオカティークッキーです。郭元益は中華菓子の老舗店なのですが、伝統的な中華菓子だけでなくこのようなかわいいパッケージの商品も製造しています。箱だけでなく一つ一つのクッキーの包装もとっても可愛いので、ばらまき土産としても配りやすいですよ。

郭元益の4個入りパイナップルケーキも人気

台湾土産として定番のパイナップルケーキも気になります。お店には同じく郭元益のパイナップルケーキが置かれていました。箱入りのパイナップルケーキは10個入りか12個箱入りで販売されていることが多いのですが、セレクトされているのは4個入りのパイナップルケーキ。10個や12個入りだと多すぎる!という方にぴったりのサイズです。箱も可愛い。

おしゃれなドライフルーツも

ドライフルーツは迪化街でGETできる定番土産なのですが、お店にはパッケージがおしゃれなドライフルーツが置かれていました。マンゴーやグァバなど、南国らしいドライフルーツが揃っています。

台湾茶ビールの種類が豊富

台湾烏龍茶も台湾で人気の定番土産の一つですが、お店にはなんと台湾茶のビールが種類豊富に揃っています。烏龍茶ビールに鉄観音茶ビール、東方美人茶ビールなど、台湾茶が好きな方もお酒好きの方もついつい気になってしまうのでは。お土産として購入するのはもちろん、ホテルの冷蔵庫で冷やしておいて夜市でGETした屋台グルメと一緒にプチ飲み会を楽しむのもよいですね。

マスキングテープやモンガ石鹸

お店には雑貨商品も充実しています。レトロかわいいマスキングテープはプチギフトにもぴったり。どの色や柄にしようかついつい真剣に選んでしまいそうです。

また、伝統的な手法で作られた天然石鹸・モンガ石鹸も種類豊富にそろっています。パール石鹸や桃の花石鹸など、気になる石鹸がたくさん。旅行用の小さなサイズの石鹸もそろっているので、試しに使ってみたいという場合はミニサイズがおすすめです。

台湾原住民のコーナーも

お店の奥の方には台湾原住民のコーナーも設けられていました。紙で作られた16族分布図はなかなか興味深いです。紙人形キットの販売もされています。台湾文化に触れてみたいという方におすすめのコーナーです。

台湾旅行で気になるお土産選び。専門店をハシゴして購入するのもよいのですが、ここ「台湾物産」ではいろいろな種類のお土産を効率的に購入することができます。迪化街散策の際はぜひ寄ってみてくださいね。

台湾物産

住所:台北市大同區迪化街一段34-1號

公式Facebook:https://www.facebook.com/taiwanbussan/

[All photos by Yui Imai]

Do not use images without permission.