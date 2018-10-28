『荒野のコトブキ飛行隊』鈴代紗弓さん・幸村恵理さんら声優登壇、完成披露上映会＆先行上映会が東京・名古屋・大阪で開催決定！

2019年1月より放送開始となる、新作オリジナルTVアニメ『荒野のコトブキ飛行隊』。その完成披露上映会＆先行上映会が、東京・名古屋・大阪の3会場で開催決定となりました！

各会場では、先行上映と鈴代紗弓さん（キリエ役）をはじめとする出演声優によるトークショーを実施。チケット情報についても公開されたので、あわせてご紹介しましょう。

完成披露上映会＆先行上映会が開催決定！

受付期間：2018年10月28日（日）12:00～11月11日（日）23:59

抽選結果確認期間：2018年11月16日（金）13:00～11月20日（火）18:00

※チケット販売に関する詳細は、受付ページよりご確認ください。

■TVアニメ『荒野のコトブキ飛行隊』完成披露上映会

・日時：2018年12月12日（水）19:30開演

・場所：新宿ピカデリー

・内容：第1話先行上映＋キャストトーク

・登壇者：鈴代紗弓（キリエ役）、幸村恵理（エンマ役）、仲谷明香（ケイト役）、瀬戸麻沙美（レオナ役）、山村響（ザラ役）、富田美憂（チカ役）

・料金：2,500円（税込）

■TVアニメ『荒野のコトブキ飛行隊』先行上映会 in 名古屋

・日時：2018年12月15日（土）12:00開演

・場所：109シネマズ名古屋

・内容：第1話先行上映＋キャストトーク

・登壇者：鈴代紗弓（キリエ役）、仲谷明香（ケイト役）、瀬戸麻沙美（レオナ役）、山村響（ザラ役）、富田美憂（チカ役）

・料金：通常席 2,500円（税込）／エグゼクティブシート 3,000円（税込）

■TVアニメ『荒野のコトブキ飛行隊』先行上映会 in 大阪

・日時：2018年12月15日（土）18:00開演

・場所：梅田ブルク7

・内容：第1話先行上映＋キャストトーク

・登壇者：鈴代紗弓（キリエ役）、仲谷明香（ケイト役）、瀬戸麻沙美（レオナ役）、山村響（ザラ役）、富田美憂（チカ役）

・料金：2,500円（税込）

※時間は変更になる可能性がございます。

※イベント内容、登壇者は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※3歳以上有料。3歳未満の方で席が必要な場合は有料。

※大阪会場のみ、16歳未満の方は、終映時間が19:00を超える回は保護者同伴でないと入場できません。作品情報

TVアニメ『荒野のコトブキ飛行隊』

2019年1月より

TOKYO MX, テレビ愛知,MBS, BS11にてTVアニメ放送開始!!

＜STAFF＞

監督・音響監督：水島努

シリーズ構成：横手美智子

メインキャラクター原案：左

キャラクターデザイン：菅井翔

ミリタリー監修：二宮茂幸

ミリタリー設定：中野哲也 菊地秀行 時浜次郎

設定協力：白土晴一

副監督：神戸洋行

3D監督：江川久志 廣田天

テクニカルディレクター：水橋啓太

アセットディレクター：小薬健太郎

作画演出：五月女有作

総作画監督：中村統子

作画監督：上野翔太

美術監督：小倉一男

美術設定：須江信人 小川さくら

色彩設計：山上愛子

撮影監督：柏木健太郎 畠山貴匡

編集：吉武将人

音楽：浜口史郎

音響効果：小山恭正

サウンドミキサー：山口貴之

制作：デジタル・フロンティア

アニメーション制作：GEMBA

作画制作：ワオワールド

オープニング主題歌「ソラノネ」ZAQ

エンディング主題歌「翼を持つ者たち」コトブキ飛行隊［キリエ（CV.鈴代紗弓）、エンマ（CV.幸村恵理）、ケイト（CV.仲谷明香）、レオナ（CV.瀬戸麻沙美）、ザラ（CV.山村響）、チカ（CV.富田美憂）］

＜CAST＞

キリエ：鈴代紗弓

エンマ：幸村恵理

ケイト：仲谷明香

レオナ：瀬戸麻沙美

ザラ：山村響

チカ：富田美憂

TVアニメ『荒野のコトブキ飛行隊』公式サイト公式サイト

TVアニメ『荒野のコトブキ飛行隊』公式ツイッター（＠kotobuki_PR）

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