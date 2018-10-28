【関東大学対抗戦リーグ戦1部10/28】日本が拓殖を破る

関東大学対抗戦リーグ戦1部は10月28日 (日)、熊谷ラグビー場Bで日本大学 vs 拓殖大学の試合が行われた。前半を日本 24 - 17 拓殖で折り返し、最終スコアを日本が50 - 38で拓殖を降して、12点差での見事な勝利となった。
メンバー
■ 日本大学
1 PR 伊藤大介
2 HO 藤村琉士
3 PR 白川直人
4 LO 長谷銀次朗
5 LO テビタ・オト
6 FL 飯田光紀
7 FL 須藤拓真(C)
8 NO8 サミソニ ・アサエリ
9 SH 村上陽平
10 SO 吉田橋蔵
11 WTB 内海圭二
12 CTB 齊藤芳徳
13 CTB フレイザー ・クワーク
14 WTB 杉本悠馬
15 FB 粟津勇哉
16 RE 坂本駿介
17 RE 三浦寛司
18 RE 森本潤
19 RE 小林海斗
20 RE シオネ・ハラシリ
21 RE 松本侑大
22 RE 野口凌
23 RE 澤田元
■ 拓殖大学
1 PR 河田和大
2 HO 渡部正一
3 PR 山中悠暉
4 LO 糊谷隼
5 LO シオネ・ラベマイ
6 FL 平井絃暉
7 FL アセリ・マシヴォウ
8 NO8 高橋慎吾
9 SH 富澤篤
10 SO 小野龍輝
11 WTB 大塚滉生
12 CTB 大塚隆史(C)
13 CTB クイントン・マヒナ
14 WTB 織田敬伍
15 FB 柏原知明
16 RE 木村光洋
17 RE 黒尾丸泰地
18 RE 山田幸一郎
19 RE 千鳥康暉
20 RE 原山侑大
21 RE 恩田陸
22 RE 荒木隆大
23 RE 松浦嶺