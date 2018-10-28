【関東大学対抗戦リーグ戦1部10/28】日本が拓殖を破る

ラグビー 試合サマリー

関東大学対抗戦リーグ戦1部は10月28日 (日)、熊谷ラグビー場Bで日本大学 vs 拓殖大学の試合が行われた。前半を日本 24 - 17 拓殖で折り返し、最終スコアを日本が50 - 38で拓殖を降して、12点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ 日本大学

1　PR　伊藤大介

2　HO　藤村琉士

3　PR　白川直人

4　LO　長谷銀次朗

5　LO　テビタ・オト

6　FL　飯田光紀

7　FL　須藤拓真(C)

8　NO8　サミソニ ・アサエリ

9　SH　村上陽平

10　SO　吉田橋蔵

11　WTB　内海圭二

12　CTB　齊藤芳徳

13　CTB　フレイザー ・クワーク

14　WTB　杉本悠馬

15　FB　粟津勇哉

16　RE　坂本駿介

17　RE　三浦寛司

18　RE　森本潤

19　RE　小林海斗

20　RE　シオネ・ハラシリ

21　RE　松本侑大

22　RE　野口凌

23　RE　澤田元

■ 拓殖大学

1　PR　河田和大

2　HO　渡部正一

3　PR　山中悠暉

4　LO　糊谷隼

5　LO　シオネ・ラベマイ

6　FL　平井絃暉

7　FL　アセリ・マシヴォウ

8　NO8　高橋慎吾

9　SH　富澤篤

10　SO　小野龍輝

11　WTB　大塚滉生

12　CTB　大塚隆史(C)

13　CTB　クイントン・マヒナ

14　WTB　織田敬伍

15　FB　柏原知明

16　RE　木村光洋

17　RE　黒尾丸泰地

18　RE　山田幸一郎

19　RE　千鳥康暉

20　RE　原山侑大

21　RE　恩田陸

22　RE　荒木隆大

23　RE　松浦嶺

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