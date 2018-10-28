【ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第3節】京都産業が大阪体育に大きく点差をつけて勝利

ムロオ関西大学ラグビーAリーグは10月28日 (日)、花園ラグビー場で京都産業大学 vs 大阪体育大学の試合が行われた。前半を京都産業 40 - 5 大阪体育で折り返し、最終スコアを京都産業が76 - 15で大阪体育を降して、61点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ 京都産業大学
1 PR 岡留圭吾
2 HO 宮崎達也
3 PR 松本幸志郎
4 LO 上田克希(C)
5 LO 伊藤鐘平
6 FL 城間賢
7 FL 武田知大
8 NO8 フェインガファカイ
9 SH 赤松慎司
10 SO 中村悠人
11 WTB ニコラスホフア
12 CTB 田畑凌
13 CTB ヴァカラヒゴードン
14 WTB 笹岡海斗
15 FB 栢本光
16 RE 久保山幸樹
17 RE 横山慶太郎
18 RE 寺脇駿
19 RE 谷山泰信
20 RE 横山尚樹
21 RE 若林達博
22 RE 山内凌雅
23 RE 藤野毅郎
■ 大阪体育大学
1 PR 中島悠太
2 HO 河野圭太朗
3 PR 小谷中友徳
4 LO 山本剣士
5 LO 高橋在人
6 FL 入野悠斗
7 FL 吉田海
8 NO8 本庄拓真
9 SH 赤堀風雅
10 SO 高未來(C)
11 WTB 田中晴哉
12 CTB 佐々倉成二
13 CTB 高永明日海
14 WTB 鬼頭潤
15 FB 中山敦喜
16 RE 下村健太郎
17 RE 井道塊
18 RE 長谷川湧
19 RE 谷本旭
20 RE 助田凌雅
21 RE 原聖矢
22 RE 是枝将吾
23 RE 佐々倉成二