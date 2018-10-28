【ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第3節】京都産業が大阪体育に大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ムロオ関西大学ラグビーAリーグは10月28日 (日)、花園ラグビー場で京都産業大学 vs 大阪体育大学の試合が行われた。前半を京都産業 40 - 5 大阪体育で折り返し、最終スコアを京都産業が76 - 15で大阪体育を降して、61点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 京都産業大学

1　PR　岡留圭吾

2　HO　宮崎達也

3　PR　松本幸志郎

4　LO　上田克希(C)

5　LO　伊藤鐘平

6　FL　城間賢

7　FL　武田知大

8　NO8　フェインガファカイ

9　SH　赤松慎司

10　SO　中村悠人

11　WTB　ニコラスホフア

12　CTB　田畑凌

13　CTB　ヴァカラヒゴードン

14　WTB　笹岡海斗

15　FB　栢本光

16　RE　久保山幸樹

17　RE　横山慶太郎

18　RE　寺脇駿

19　RE　谷山泰信

20　RE　横山尚樹

21　RE　若林達博

22　RE　山内凌雅

23　RE　藤野毅郎

■ 大阪体育大学

1　PR　中島悠太

2　HO　河野圭太朗

3　PR　小谷中友徳

4　LO　山本剣士

5　LO　高橋在人

6　FL　入野悠斗

7　FL　吉田海

8　NO8　本庄拓真

9　SH　赤堀風雅

10　SO　高未來(C)

11　WTB　田中晴哉

12　CTB　佐々倉成二

13　CTB　高永明日海

14　WTB　鬼頭潤

15　FB　中山敦喜

16　RE　下村健太郎

17　RE　井道塊

18　RE　長谷川湧

19　RE　谷本旭

20　RE　助田凌雅

21　RE　原聖矢

22　RE　是枝将吾

23　RE　佐々倉成二

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