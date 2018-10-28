【J3第29節】富山が鹿児島から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs カターレ富山の試合が行われました。
前半、富山は鹿児島に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、富山は0点、鹿児島は1点と、ビハインド。
後半開始後、富山は鹿児島の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは2 - 1となり、富山は、1点差で鹿児島を降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK　1　山岡　哲也
DF　26　田中　奏一
DF　3　谷口　功
DF　5　平出　涼
DF　15　藤澤　典隆
MF　22　吉井　孝輔
MF　20　中山　雄希
MF　8　永畑　祐樹
MF　38　中原　秀人
FW　29　薗田　卓馬
FW　16　川森　有真

GK　13　アン　ジュンス
DF　14　西岡　謙太
MF　7　赤尾　公
MF　32　牛之濱　拓
FW　18　野嶽　惇也
FW　30　萱沼　優聖
FW　19　キリノ

■ カターレ富山

GK　1　永井　堅梧
DF　2　脇本　晃成
DF　3　代　健司
DF　28　谷奥　健四郎
MF　6　差波　優人
MF　15　ルーカス　ダウベルマン
MF　19　柳下　大樹
MF　24　前嶋　洋太
MF　41　木村　裕
MF　7　佐々木　陽次
FW　11　才藤　龍治

GK　21　太田　岳志
DF　33　生駒　仁
MF　10　新井　瑞希
MF　14　川上　エドオジョン　智慧
MF　22　椎名　伸志
FW　27　大谷　駿斗
FW　9　苔口　卓也

スタッツ

鹿児島富山CK数45PK数00オフサイド数43シュート数911直接FK数1416警告数31退場数00間接FK数43

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