【J3第29節】富山が鹿児島から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs カターレ富山の試合が行われました。

前半、富山は鹿児島に攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、富山は0点、鹿児島は1点と、ビハインド。

後半開始後、富山は鹿児島の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは2 - 1となり、富山は、1点差で鹿児島を降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ 鹿児島ユナイテッドFC

GK 1 山岡 哲也

DF 26 田中 奏一

DF 3 谷口 功

DF 5 平出 涼

DF 15 藤澤 典隆

MF 22 吉井 孝輔

MF 20 中山 雄希

MF 8 永畑 祐樹

MF 38 中原 秀人

FW 29 薗田 卓馬

FW 16 川森 有真

GK 13 アン ジュンス

DF 14 西岡 謙太

MF 7 赤尾 公

MF 32 牛之濱 拓

FW 18 野嶽 惇也

FW 30 萱沼 優聖

FW 19 キリノ

■ カターレ富山

GK 1 永井 堅梧

DF 2 脇本 晃成

DF 3 代 健司

DF 28 谷奥 健四郎

MF 6 差波 優人

MF 15 ルーカス ダウベルマン

MF 19 柳下 大樹

MF 24 前嶋 洋太

MF 41 木村 裕

MF 7 佐々木 陽次

FW 11 才藤 龍治

GK 21 太田 岳志

DF 33 生駒 仁

MF 10 新井 瑞希

MF 14 川上 エドオジョン 智慧

MF 22 椎名 伸志

FW 27 大谷 駿斗

FW 9 苔口 卓也

スタッツ

鹿児島富山CK数45PK数00オフサイド数43シュート数911直接FK数1416警告数31退場数00間接FK数43