【J3第29節】富山が鹿児島から逆転勝利

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、白波スタジアムで鹿児島ユナイテッドFC vs カターレ富山の試合が行われました。
前半、富山は鹿児島に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、富山は0点、鹿児島は1点と、ビハインド。
後半開始後、富山は鹿児島の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは2 - 1となり、富山は、1点差で鹿児島を降し、見事逆転勝利です。
メンバー
■ 鹿児島ユナイテッドFC
GK 1 山岡 哲也
DF 26 田中 奏一
DF 3 谷口 功
DF 5 平出 涼
DF 15 藤澤 典隆
MF 22 吉井 孝輔
MF 20 中山 雄希
MF 8 永畑 祐樹
MF 38 中原 秀人
FW 29 薗田 卓馬
FW 16 川森 有真
GK 13 アン ジュンス
DF 14 西岡 謙太
MF 7 赤尾 公
MF 32 牛之濱 拓
FW 18 野嶽 惇也
FW 30 萱沼 優聖
FW 19 キリノ
■ カターレ富山
GK 1 永井 堅梧
DF 2 脇本 晃成
DF 3 代 健司
DF 28 谷奥 健四郎
MF 6 差波 優人
MF 15 ルーカス ダウベルマン
MF 19 柳下 大樹
MF 24 前嶋 洋太
MF 41 木村 裕
MF 7 佐々木 陽次
FW 11 才藤 龍治
GK 21 太田 岳志
DF 33 生駒 仁
MF 10 新井 瑞希
MF 14 川上 エドオジョン 智慧
MF 22 椎名 伸志
FW 27 大谷 駿斗
FW 9 苔口 卓也
スタッツ
鹿児島富山CK数45PK数00オフサイド数43シュート数911直接FK数1416警告数31退場数00間接FK数43