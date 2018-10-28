【J3第29節】YS横浜が秋田から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、ニッパツ三ツ沢球技場でY.S.C.C.横浜 vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。

前半、YS横浜は秋田に攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、YS横浜は0点、秋田は1点と、ビハインド。

後半開始後、YS横浜は秋田の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは3 - 1となり、YS横浜は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ Y.S.C.C.横浜

GK 1 浅沼 優瑠

DF 17 河野 諒祐

DF 3 宗近 慧

DF 5 中西 規真

DF 9 大泉 和也

MF 11 北脇 健慈

MF 6 小澤 光

MF 14 後藤 京介

MF 23 三沢 直人

MF 15 奥田 晃也

FW 10 辻 正男

GK 39 趙 天賜

DF 25 西山 峻太

MF 7 宮尾 孝一

MF 4 土館 賢人

MF 13 仲村 京雅

FW 28 リンジェ ジャブラニ アリ

FW 20 進 昂平

■ ブラウブリッツ秋田

GK 1 清水 慶記

DF 2 尾本 敬

DF 17 韓 浩康

DF 6 藤山 智史

DF 14 山田 樹

MF 20 青島 拓馬

MF 19 吉平 翼

MF 15 江口 直生

FW 30 外山 凌

FW 11 久富 賢

FW 18 藤田 祥史

GK 21 松本 拓也

DF 4 深井 脩平

DF 22 薗田 淳

MF 8 日高 慶太

MF 10 古田 寛幸

MF 13 平石 直人

FW 16 遊馬 将也

スタッツ

YS横浜秋田CK数84PK数00オフサイド数52シュート数198直接FK数1712警告数11退場数00間接FK数52