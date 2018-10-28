【J3第29節】YS横浜が秋田から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、ニッパツ三ツ沢球技場でY.S.C.C.横浜 vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。
前半、YS横浜は秋田に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、YS横浜は0点、秋田は1点と、ビハインド。
後半開始後、YS横浜は秋田の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 1となり、YS横浜は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。

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メンバー

■ Y.S.C.C.横浜

GK　1　浅沼　優瑠
DF　17　河野　諒祐
DF　3　宗近　慧
DF　5　中西　規真
DF　9　大泉　和也
MF　11　北脇　健慈
MF　6　小澤　光
MF　14　後藤　京介
MF　23　三沢　直人
MF　15　奥田　晃也
FW　10　辻　正男

GK　39　趙　天賜
DF　25　西山　峻太
MF　7　宮尾　孝一
MF　4　土館　賢人
MF　13　仲村　京雅
FW　28　リンジェ　ジャブラニ　アリ
FW　20　進　昂平

■ ブラウブリッツ秋田

GK　1　清水　慶記
DF　2　尾本　敬
DF　17　韓　浩康
DF　6　藤山　智史
DF　14　山田　樹
MF　20　青島　拓馬
MF　19　吉平　翼
MF　15　江口　直生
FW　30　外山　凌
FW　11　久富　賢
FW　18　藤田　祥史

GK　21　松本　拓也
DF　4　深井　脩平
DF　22　薗田　淳
MF　8　日高　慶太
MF　10　古田　寛幸
MF　13　平石　直人
FW　16　遊馬　将也

スタッツ

YS横浜秋田CK数84PK数00オフサイド数52シュート数198直接FK数1712警告数11退場数00間接FK数52

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