【J3第29節】YS横浜が秋田から逆転勝利

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、ニッパツ三ツ沢球技場でY.S.C.C.横浜 vs ブラウブリッツ秋田の試合が行われました。
前半、YS横浜は秋田に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、YS横浜は0点、秋田は1点と、ビハインド。
後半開始後、YS横浜は秋田の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは3 - 1となり、YS横浜は、2点の差をつけての見事な逆転勝利です。
メンバー
■ Y.S.C.C.横浜
GK 1 浅沼 優瑠
DF 17 河野 諒祐
DF 3 宗近 慧
DF 5 中西 規真
DF 9 大泉 和也
MF 11 北脇 健慈
MF 6 小澤 光
MF 14 後藤 京介
MF 23 三沢 直人
MF 15 奥田 晃也
FW 10 辻 正男
GK 39 趙 天賜
DF 25 西山 峻太
MF 7 宮尾 孝一
MF 4 土館 賢人
MF 13 仲村 京雅
FW 28 リンジェ ジャブラニ アリ
FW 20 進 昂平
■ ブラウブリッツ秋田
GK 1 清水 慶記
DF 2 尾本 敬
DF 17 韓 浩康
DF 6 藤山 智史
DF 14 山田 樹
MF 20 青島 拓馬
MF 19 吉平 翼
MF 15 江口 直生
FW 30 外山 凌
FW 11 久富 賢
FW 18 藤田 祥史
GK 21 松本 拓也
DF 4 深井 脩平
DF 22 薗田 淳
MF 8 日高 慶太
MF 10 古田 寛幸
MF 13 平石 直人
FW 16 遊馬 将也
スタッツ
YS横浜秋田CK数84PK数00オフサイド数52シュート数198直接FK数1712警告数11退場数00間接FK数52