【J3第29節】鳥取が福島から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、とうほう・みんなのスタジアムで福島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取の試合が行われました。

前半、鳥取は福島に攻め込まれ、得点を許します。

前半終了時点で、鳥取は2点、福島は3点と、ビハインド。

後半開始後、鳥取は福島の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。

最終スコアは4 - 3となり、鳥取は、1点差で福島を降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ 福島ユナイテッドFC

GK 16 堀田 大暉

DF 4 宇佐美 宏和

DF 3 阪田 章裕

DF 7 茂木 弘人

MF 29 輪笠 祐士

MF 8 石堂 和人

MF 10 橋本 拓門

MF 22 ニウド

FW 27 池田 昌生

FW 40 樋口 寛規

FW 11 田村 翔太

GK 28 石井 綾

DF 2 岡田 亮太

DF 15 平 秀斗

MF 17 前田 尚輝

MF 14 星 広太

FW 9 武 颯

FW 13 三橋 秀平

■ ガイナーレ鳥取

GK 21 井上 亮太

DF 15 上松 瑛

DF 4 甲斐 健太郎

DF 3 内山 裕貴

DF 23 井上 黎生人

MF 11 ヴィートル ガブリエル

MF 16 星野 有亮

MF 7 可児 壮隆

MF 41 魚里 直哉

FW 9 レオナルド

FW 8 フェルナンジーニョ

GK 31 細田 歩夢

MF 19 小林 智光

MF 26 世瀬 啓人

FW 10 加藤 潤也

FW 18 原口 拓人

スタッツ

福島鳥取CK数51PK数10オフサイド数30シュート数139直接FK数912警告数01退場数00間接FK数30