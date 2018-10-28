【J3第29節】鳥取が福島から逆転勝利

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、とうほう・みんなのスタジアムで福島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取の試合が行われました。
前半、鳥取は福島に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、鳥取は2点、福島は3点と、ビハインド。
後半開始後、鳥取は福島の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは4 - 3となり、鳥取は、1点差で福島を降し、見事逆転勝利です。
メンバー
■ 福島ユナイテッドFC
GK 16 堀田 大暉
DF 4 宇佐美 宏和
DF 3 阪田 章裕
DF 7 茂木 弘人
MF 29 輪笠 祐士
MF 8 石堂 和人
MF 10 橋本 拓門
MF 22 ニウド
FW 27 池田 昌生
FW 40 樋口 寛規
FW 11 田村 翔太
GK 28 石井 綾
DF 2 岡田 亮太
DF 15 平 秀斗
MF 17 前田 尚輝
MF 14 星 広太
FW 9 武 颯
FW 13 三橋 秀平
■ ガイナーレ鳥取
GK 21 井上 亮太
DF 15 上松 瑛
DF 4 甲斐 健太郎
DF 3 内山 裕貴
DF 23 井上 黎生人
MF 11 ヴィートル ガブリエル
MF 16 星野 有亮
MF 7 可児 壮隆
MF 41 魚里 直哉
FW 9 レオナルド
FW 8 フェルナンジーニョ
GK 31 細田 歩夢
MF 19 小林 智光
MF 26 世瀬 啓人
FW 10 加藤 潤也
FW 18 原口 拓人
スタッツ
福島鳥取CK数51PK数10オフサイド数30シュート数139直接FK数912警告数01退場数00間接FK数30