【J3第29節】鳥取が福島から逆転勝利

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、とうほう・みんなのスタジアムで福島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取の試合が行われました。
前半、鳥取は福島に攻め込まれ、得点を許します。
前半終了時点で、鳥取は2点、福島は3点と、ビハインド。
後半開始後、鳥取は福島の攻撃を見事防ぎ、一転相手のゴールを奪う素晴らしい展開を見せた。
最終スコアは4 - 3となり、鳥取は、1点差で福島を降し、見事逆転勝利です。

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メンバー

■ 福島ユナイテッドFC

GK　16　堀田　大暉
DF　4　宇佐美　宏和
DF　3　阪田　章裕
DF　7　茂木　弘人
MF　29　輪笠　祐士
MF　8　石堂　和人
MF　10　橋本　拓門
MF　22　ニウド
FW　27　池田　昌生
FW　40　樋口　寛規
FW　11　田村　翔太

GK　28　石井　綾
DF　2　岡田　亮太
DF　15　平　秀斗
MF　17　前田　尚輝
MF　14　星　広太
FW　9　武　颯
FW　13　三橋　秀平

■ ガイナーレ鳥取

GK　21　井上　亮太
DF　15　上松　瑛
DF　4　甲斐　健太郎
DF　3　内山　裕貴
DF　23　井上　黎生人
MF　11　ヴィートル　ガブリエル
MF　16　星野　有亮
MF　7　可児　壮隆
MF　41　魚里　直哉
FW　9　レオナルド
FW　8　フェルナンジーニョ

GK　31　細田　歩夢
MF　19　小林　智光
MF　26　世瀬　啓人
FW　10　加藤　潤也
FW　18　原口　拓人

スタッツ

福島鳥取CK数51PK数10オフサイド数30シュート数139直接FK数912警告数01退場数00間接FK数30

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