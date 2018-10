人気インスタグラマーが手掛けたイスタンブールの話題のカフェ「ミム・カフヴェ」

カフェ文化発祥の地として知られるトルコ最大の都市イスタンブールには続々と新しい個人経営のカフェがオープンしています。数あるカフェの中でもひときわユニークで、あまりの人気ぶりに今年の夏ついに3店舗目がオープンした「ミム・カフヴェ(mim kahve)」をご紹介します。

人気インスタグラマーが手掛けたアートな空間

個人経営のカフェはたいがい一店舗だけで営業していることが多いイスタンブールですが、「ミム・カフヴェ(mim kahve)」はあまりの人気ぶりに、ヨーロッパ側のエミノニュ、アジア側のユスキュダル、さらに今年の夏にはヨーロッパ側のゼイティンブルヌにも支店が増えました。

ずばり人気の秘密は、他に例を見ないアートな空間。ビジュアル・アートが得意な人気インスタグラマーによってプロデュースされた内装は、おしゃれで、画期的、何回来ても飽きない、という人々の心を掴んで離さない造りになっているのです。

壁面に大きく描かれた絵画は特に印象的で、親日家だったといわれるバルシュ・マンチョの絵画まであります。

ひとつひとつ模様が異なるおしゃれなお皿が飾られている壁面や、テーブルによって異なる置物、床面のタイル模様、階段に置かれたレトロな雑貨たちについつい見とれてしまいます。お店自体がフォトスポットになっていて、食事を楽しみながらフォトジェニックな写真を撮ることができるというのが、若者心をわしづかみにしているよう。

もちろん食事もおいしい

トルコの定番のチャイ(トルコの紅茶)はもちろん、トルココーヒーやスムージー、朝食メニュー、スイーツなど、メニューも豊富です。

街中で食べる屋台のトルコアイスよりも格段に上品なトルコアイス3種盛りや、エキゾチックなチャイスパイスを使ったミム・カフヴェオリジナルのラテ「mim latte」は、ぜひチェックしておきたいメニューです。

カフェから見える景色にも注目

内装や食事以外にも、カフェから見える景色もなんともイスタンブールらしく、立地までも考慮してつくられた「ミム・カフヴェ」の素晴らしさには頭が上がりません。店主のセンスがいたるところに散りばめられており、平日でも地元のお客さんで賑わっているのも納得です。

人気インスタグラマーとお店の情報

「ミム・カフヴェ」の経営に携わり、日々インスタグラムでアートな写真を公開しているのが以下の3人です。

HacıAbi https://www.instagram.com/haciabiden/

Yusuf https://www.instagram.com/by.yuzarsif/

Fatif Tuna https://www.instagram.com/eskikalem/

Mim kahve

住所:Devoğlu Yokuşu Sk. No: 10 Eminönü店(本店)

電話:0212 511 88 56

ホームページ:https://www.instagram.com/mimkahve/

[All photos by Zon]

Do not use images without permission.