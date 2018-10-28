【関東大学対抗戦リーグ戦1部10/28】専修が中央から勝利をもぎ取る

関東大学対抗戦リーグ戦1部は10月28日 (日)、熊谷ラグビー場Bで専修大学 vs 中央大学の試合が行われた。前半を専修 17 - 0 中央で折り返し、最終スコアを専修が27 - 17で中央を降して、10点差での勝利となった
メンバー
■ 専修大学
1 PR 石田楽人
2 HO 宮本詩音
3 PR 栗山塁
4 LO 山極大貴
5 LO 殿元政仁
6 FL 坂本洋道
7 FL 佐藤匠
8 No.8 石川恵韻
9 SH 小田剣
10 SO 郡司健吾
11 WTB 夏井勇大
12 CTB 夏井大樹
13 CTB 光吉謙太郎
14 WTB 水野景介
15 FB 松浦祐太(C)
16 RE 檀野友多郎
17 RE 原健将
18 RE 森重慶司
19 RE 小野悠太
20 RE 志賀亮太
21 RE 野口宜裕
22 RE 檜山成希
23 RE 澤田歩武
■ 中央大学
1 PR 有藤孔次朗
2 HO 金子恵一(C)
3 PR 竹内悠
4 LO 岡野季樹
5 LO 長田拓真
6 FL 鈴川琉生
7 FL 藤田純平
8 NO8 鬼頭悠太
9 SH 多賀慈綺
10 SO 木村裕也
11 WTB 淺井瑠加
12 CTB 八尾修平
13 CTB 高橋真太
14 WTB 楠本航己
15 FB 重松隆宏
16 RE 荒川遼司郎
17 RE 井上剛志
18 RE 茂原隆由
19 RE 秋田真芳
20 RE 栗原誠
21 RE 成田圭
22 RE 青山真
23 RE 明里建汰