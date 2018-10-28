【関東大学対抗戦リーグ戦1部10/28】専修が中央から勝利をもぎ取る

ラグビー 試合サマリー

関東大学対抗戦リーグ戦1部は10月28日 (日)、熊谷ラグビー場Bで専修大学 vs 中央大学の試合が行われた。前半を専修 17 - 0 中央で折り返し、最終スコアを専修が27 - 17で中央を降して、10点差での勝利となった

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メンバー

■ 専修大学

1　PR　石田楽人

2　HO　宮本詩音

3　PR　栗山塁

4　LO　山極大貴

5　LO　殿元政仁

6　FL　坂本洋道

7　FL　佐藤匠

8　No.8　石川恵韻

9　SH　小田剣

10　SO　郡司健吾

11　WTB　夏井勇大

12　CTB　夏井大樹

13　CTB　光吉謙太郎

14　WTB　水野景介

15　FB　松浦祐太(C)

16　RE　檀野友多郎

17　RE　原健将

18　RE　森重慶司

19　RE　小野悠太

20　RE　志賀亮太

21　RE　野口宜裕

22　RE　檜山成希

23　RE　澤田歩武

■ 中央大学

1　PR　有藤孔次朗

2　HO　金子恵一(C)

3　PR　竹内悠

4　LO　岡野季樹

5　LO　長田拓真

6　FL　鈴川琉生

7　FL　藤田純平

8　NO8　鬼頭悠太

9　SH　多賀慈綺

10　SO　木村裕也

11　WTB　淺井瑠加

12　CTB　八尾修平

13　CTB　高橋真太

14　WTB　楠本航己

15　FB　重松隆宏

16　RE　荒川遼司郎

17　RE　井上剛志

18　RE　茂原隆由

19　RE　秋田真芳

20　RE　栗原誠

21　RE　成田圭

22　RE　青山真

23　RE　明里建汰

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