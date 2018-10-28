【ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第3節】天理が近畿に大きく点差をつけて勝利

ムロオ関西大学ラグビーAリーグは10月28日 (日)、花園ラグビー場で近畿大学 vs 天理大学の試合が行われた。前半を天理 26 - 0 近畿で折り返し、最終スコアを天理が51 - 0で近畿を降して、51点差の大差での勝利となった。
メンバー
■ 近畿大学
1 PR 紙森陽太
2 HO 竹内嘉章(C)
3 PR 松岡将大
4 LO 積博志
5 LO 下中順
6 FL 迫田冬馬
7 FL 加藤匠
8 NO.8 貴島拓冬
9 SH 下村怜央
10 SO 福山竜斗
11 WTB 岩佐賢人
12 CTB 長森健彦
13 CTB 中田翔太
14 WTB 川井太貴
15 FB 中洲晴陽
16 RE 大久保慎哉
17 RE 永田茂晃
18 RE 佐々木昇壱
19 RE 川添公康
20 RE 酒井秀章
21 RE 松山将輝
22 RE 河井優
23 RE 宮宗翔
■ 天理大学
1 PR 岡留圭吾
2 HO 宮崎達也
3 PR 松本幸志郎
4 LO 上田克希(C)
5 LO 伊藤鐘平
6 FL 城間賢
7 FL 武田知大
8 NO8 フェインガファカイ
9 SH 赤松慎司
10 SO 中村悠人
11 WTB ニコラスホフア
12 CTB 田畑凌
13 CTB ヴァカラヒゴードン
14 WTB 笹岡海斗
15 FB 栢本光
16 RE 久保山幸樹
17 RE 横山慶太郎
18 RE 寺脇駿
19 RE 谷山泰信
20 RE 横山尚樹
21 RE 若林達博
22 RE 山内凌雅
23 RE 藤野毅郎