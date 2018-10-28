【ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第3節】天理が近畿に大きく点差をつけて勝利

ラグビー 試合サマリー

ムロオ関西大学ラグビーAリーグは10月28日 (日)、花園ラグビー場で近畿大学 vs 天理大学の試合が行われた。前半を天理 26 - 0 近畿で折り返し、最終スコアを天理が51 - 0で近畿を降して、51点差の大差での勝利となった。

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メンバー

■ 近畿大学

1　PR　紙森陽太

2　HO　竹内嘉章(C)

3　PR　松岡将大

4　LO　積博志

5　LO　下中順

6　FL　迫田冬馬

7　FL　加藤匠

8　NO.8　貴島拓冬

9　SH　下村怜央

10　SO　福山竜斗

11　WTB　岩佐賢人

12　CTB　長森健彦

13　CTB　中田翔太

14　WTB　川井太貴

15　FB　中洲晴陽

16　RE　大久保慎哉

17　RE　永田茂晃

18　RE　佐々木昇壱

19　RE　川添公康

20　RE　酒井秀章

21　RE　松山将輝

22　RE　河井優

23　RE　宮宗翔

■ 天理大学

1　PR　岡留圭吾

2　HO　宮崎達也

3　PR　松本幸志郎

4　LO　上田克希(C)

5　LO　伊藤鐘平

6　FL　城間賢

7　FL　武田知大

8　NO8　フェインガファカイ

9　SH　赤松慎司

10　SO　中村悠人

11　WTB　ニコラスホフア

12　CTB　田畑凌

13　CTB　ヴァカラヒゴードン

14　WTB　笹岡海斗

15　FB　栢本光

16　RE　久保山幸樹

17　RE　横山慶太郎

18　RE　寺脇駿

19　RE　谷山泰信

20　RE　横山尚樹

21　RE　若林達博

22　RE　山内凌雅

23　RE　藤野毅郎

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