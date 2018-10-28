【J3第29節】G大23が攻防の末、相模原から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪U－23 vs SC相模原の試合が行われました。
G大23は相模原を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、G大23、相模原共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのはG大23の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、G大23は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪U－23

GK　31　鈴木　椋大
DF　36　松田　陸
DF　2　西野　貴治
DF　16　野田　裕喜
DF　35　山口　竜弥
MF　28　高　宇洋
MF　17　市丸　瑞希
MF　24　井出　遥也
MF　34　福田　湧矢
FW　18　高木　彰人
FW　19　一美　和成

GK　23　林　瑞輝
MF　26　妹尾　直哉
MF　27　森　勇人
MF　32　芝本　蓮
FW　37　白井　陽斗

■ SC相模原

GK　29　田中　雄大
DF　2　丹羽　竜平
DF　3　工藤　祐生
DF　4　米原　祐
DF　5　梅井　大輝
DF　17　保崎　淳
MF　6　梶山　幹太
MF　8　谷澤　達也
MF　38　千明　聖典
MF　50　トロ
FW　9　ジョン　ガブリエル

GK　1　川口　能活
DF　15　辻尾　真二
MF　10　菊岡　拓朗
MF　18　成岡　翔
MF　21　徳永　裕大
FW　14　チッキーニョ
FW　39　松本　孝平

スタッツ

G大23相模原CK数31PK数00オフサイド数11シュート数167直接FK数1215警告数11退場数00間接FK数11

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