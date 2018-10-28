【J3第29節】G大23が攻防の末、相模原から逃げ切る

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪U－23 vs SC相模原の試合が行われました。
G大23は相模原を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。
後半に入り、一進一退の展開となり、G大23、相模原共に得点を追加する。
しかしながら、攻撃で上回ったのはG大23の方であった。
最終スコアは2 - 1となり、G大23は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。
メンバー
■ ガンバ大阪U－23
GK 31 鈴木 椋大
DF 36 松田 陸
DF 2 西野 貴治
DF 16 野田 裕喜
DF 35 山口 竜弥
MF 28 高 宇洋
MF 17 市丸 瑞希
MF 24 井出 遥也
MF 34 福田 湧矢
FW 18 高木 彰人
FW 19 一美 和成
GK 23 林 瑞輝
MF 26 妹尾 直哉
MF 27 森 勇人
MF 32 芝本 蓮
FW 37 白井 陽斗
■ SC相模原
GK 29 田中 雄大
DF 2 丹羽 竜平
DF 3 工藤 祐生
DF 4 米原 祐
DF 5 梅井 大輝
DF 17 保崎 淳
MF 6 梶山 幹太
MF 8 谷澤 達也
MF 38 千明 聖典
MF 50 トロ
FW 9 ジョン ガブリエル
GK 1 川口 能活
DF 15 辻尾 真二
MF 10 菊岡 拓朗
MF 18 成岡 翔
MF 21 徳永 裕大
FW 14 チッキーニョ
FW 39 松本 孝平
スタッツ
G大23相模原CK数31PK数00オフサイド数11シュート数167直接FK数1215警告数11退場数00間接FK数11