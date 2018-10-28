【J3第29節】G大23が攻防の末、相模原から逃げ切る

サッカー 試合サマリー

J3リーグ第29節は10月28日 (日)、パナソニック スタジアム 吹田でガンバ大阪U－23 vs SC相模原の試合が行われました。

G大23は相模原を激しく攻め立て、1 - 0とリードを奪って前半を折り返します。

後半に入り、一進一退の展開となり、G大23、相模原共に得点を追加する。

しかしながら、攻撃で上回ったのはG大23の方であった。

最終スコアは2 - 1となり、G大23は、1点差で相模原を降し、見事勝利です。

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メンバー

■ ガンバ大阪U－23

GK 31 鈴木 椋大

DF 36 松田 陸

DF 2 西野 貴治

DF 16 野田 裕喜

DF 35 山口 竜弥

MF 28 高 宇洋

MF 17 市丸 瑞希

MF 24 井出 遥也

MF 34 福田 湧矢

FW 18 高木 彰人

FW 19 一美 和成

GK 23 林 瑞輝

MF 26 妹尾 直哉

MF 27 森 勇人

MF 32 芝本 蓮

FW 37 白井 陽斗

■ SC相模原

GK 29 田中 雄大

DF 2 丹羽 竜平

DF 3 工藤 祐生

DF 4 米原 祐

DF 5 梅井 大輝

DF 17 保崎 淳

MF 6 梶山 幹太

MF 8 谷澤 達也

MF 38 千明 聖典

MF 50 トロ

FW 9 ジョン ガブリエル

GK 1 川口 能活

DF 15 辻尾 真二

MF 10 菊岡 拓朗

MF 18 成岡 翔

MF 21 徳永 裕大

FW 14 チッキーニョ

FW 39 松本 孝平

スタッツ

G大23相模原CK数31PK数00オフサイド数11シュート数167直接FK数1215警告数11退場数00間接FK数11