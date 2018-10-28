【J2第39節】岐阜が千葉を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、岐阜メモリアルセンター長良川競技場でFC岐阜 vs ジェフユナイテッド千葉の試合が行われました。

前半、岐阜は試合を有利に進め、千葉からリードを奪う展開。

前半終了時点で、岐阜は1点、千葉は0点となる。

後半に入り、千葉は岐阜のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、岐阜は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、岐阜は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ FC岐阜

GK 25 ビクトル

DF 2 阿部 正紀

DF 3 竹田 忠嗣

DF 34 北谷 史孝

DF 5 青木 翼

MF 31 宮本 航汰

MF 14 風間 宏矢

MF 6 三島 頌平

FW 7 田中 パウロ淳一

FW 10 ライアン デ フリース

FW 9 山岸 祐也

GK 21 原田 祐輔

DF 26 長沼 洋一

DF 27 イヨハ 理 ヘンリー

MF 30 中島 賢星

FW 18 石川 大地

FW 22 島村 拓弥

FW 24 難波 宏明

■ ジェフユナイテッド千葉

GK 31 大野 哲煥

DF 2 ゲリア

DF 16 鳥海 晃司

DF 3 近藤 直也

DF 28 乾 貴哉

MF 25 茶島 雄介

MF 14 小島 秀仁

MF 18 熊谷 アンドリュー

MF 20 矢田 旭

FW 11 船山 貴之

FW 13 為田 大貴

GK 23 佐藤 優也

DF 5 増嶋 竜也

MF 7 佐藤 勇人

MF 22 工藤 浩平

MF 49 下平 匠

MF 10 町田 也真人

FW 9 ラリベイ

スタッツ

岐阜千葉CK数15PK数00オフサイド数02シュート数99直接FK数1318警告数23退場数00間接FK数02