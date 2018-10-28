【J2第39節】岐阜が千葉を突き放しての勝利

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、岐阜メモリアルセンター長良川競技場でFC岐阜 vs ジェフユナイテッド千葉の試合が行われました。
前半、岐阜は試合を有利に進め、千葉からリードを奪う展開。
前半終了時点で、岐阜は1点、千葉は0点となる。
後半に入り、千葉は岐阜のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、岐阜は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、岐阜は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ FC岐阜
GK 25 ビクトル
DF 2 阿部 正紀
DF 3 竹田 忠嗣
DF 34 北谷 史孝
DF 5 青木 翼
MF 31 宮本 航汰
MF 14 風間 宏矢
MF 6 三島 頌平
FW 7 田中 パウロ淳一
FW 10 ライアン デ フリース
FW 9 山岸 祐也
GK 21 原田 祐輔
DF 26 長沼 洋一
DF 27 イヨハ 理 ヘンリー
MF 30 中島 賢星
FW 18 石川 大地
FW 22 島村 拓弥
FW 24 難波 宏明
■ ジェフユナイテッド千葉
GK 31 大野 哲煥
DF 2 ゲリア
DF 16 鳥海 晃司
DF 3 近藤 直也
DF 28 乾 貴哉
MF 25 茶島 雄介
MF 14 小島 秀仁
MF 18 熊谷 アンドリュー
MF 20 矢田 旭
FW 11 船山 貴之
FW 13 為田 大貴
GK 23 佐藤 優也
DF 5 増嶋 竜也
MF 7 佐藤 勇人
MF 22 工藤 浩平
MF 49 下平 匠
MF 10 町田 也真人
FW 9 ラリベイ
スタッツ
岐阜千葉CK数15PK数00オフサイド数02シュート数99直接FK数1318警告数23退場数00間接FK数02