【J2第39節】岐阜が千葉を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、岐阜メモリアルセンター長良川競技場でFC岐阜 vs ジェフユナイテッド千葉の試合が行われました。
前半、岐阜は試合を有利に進め、千葉からリードを奪う展開。
前半終了時点で、岐阜は1点、千葉は0点となる。
後半に入り、千葉は岐阜のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、岐阜は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、岐阜は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ FC岐阜

GK　25　ビクトル
DF　2　阿部　正紀
DF　3　竹田　忠嗣
DF　34　北谷　史孝
DF　5　青木　翼
MF　31　宮本　航汰
MF　14　風間　宏矢
MF　6　三島　頌平
FW　7　田中　パウロ淳一
FW　10　ライアン　デ　フリース
FW　9　山岸　祐也

GK　21　原田　祐輔
DF　26　長沼　洋一
DF　27　イヨハ　理　ヘンリー
MF　30　中島　賢星
FW　18　石川　大地
FW　22　島村　拓弥
FW　24　難波　宏明

■ ジェフユナイテッド千葉

GK　31　大野　哲煥
DF　2　ゲリア
DF　16　鳥海　晃司
DF　3　近藤　直也
DF　28　乾　貴哉
MF　25　茶島　雄介
MF　14　小島　秀仁
MF　18　熊谷　アンドリュー
MF　20　矢田　旭
FW　11　船山　貴之
FW　13　為田　大貴

GK　23　佐藤　優也
DF　5　増嶋　竜也
MF　7　佐藤　勇人
MF　22　工藤　浩平
MF　49　下平　匠
MF　10　町田　也真人
FW　9　ラリベイ

スタッツ

岐阜千葉CK数15PK数00オフサイド数02シュート数99直接FK数1318警告数23退場数00間接FK数02

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