【J2第39節】新潟が町田との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs FC町田ゼルビアの試合が行われました。

前半終了時点で、新潟は0点、町田は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。

後半に入り、町田は新潟のゴールを割ることはできず、一方新潟は好機を活かし得点しました。

最終スコアは2 - 0となり、新潟は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ アルビレックス新潟

GK 1 大谷 幸輝

DF 24 川口 尚紀

DF 2 広瀬 健太

DF 44 大武 峻

DF 29 渡邊 泰基

MF 32 カウエ

MF 10 加藤 大

MF 26 戸嶋 祥郎

MF 16 渡邉 新太

FW 9 河田 篤秀

FW 14 田中 達也

GK 38 アレックス ムラーリャ

DF 3 安田 理大

DF 4 ソン ジュフン

MF 18 渡邊 凌磨

MF 33 高木 善朗

FW 11 ターレス

FW 19 矢野 貴章

■ FC町田ゼルビア

GK 21 高原 寿康

DF 35 大谷 尚輝

DF 5 深津 康太

DF 23 酒井 隆介

DF 2 奥山 政幸

MF 8 平戸 太貴

MF 10 土岐田 洸平

MF 19 土居 柊太

MF 29 森村 昂太

MF 7 杉森 考起

FW 30 中島 裕希

GK 31 渡辺 健太

DF 3 藤井 航大

MF 15 井上 裕大

MF 18 山内 寛史

MF 24 ロメロ フランク

FW 11 中村 祐也

FW 20 ドリアン バブンスキー

スタッツ

新潟町田CK数85PK数10オフサイド数16シュート数76直接FK数1013警告数02退場数00間接FK数16