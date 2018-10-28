【J2第39節】新潟が町田との一進一退を制す

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs FC町田ゼルビアの試合が行われました。
前半終了時点で、新潟は0点、町田は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、町田は新潟のゴールを割ることはできず、一方新潟は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 0となり、新潟は、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ アルビレックス新潟

GK　1　大谷　幸輝
DF　24　川口　尚紀
DF　2　広瀬　健太
DF　44　大武　峻
DF　29　渡邊　泰基
MF　32　カウエ
MF　10　加藤　大
MF　26　戸嶋　祥郎
MF　16　渡邉　新太
FW　9　河田　篤秀
FW　14　田中　達也

GK　38　アレックス　ムラーリャ
DF　3　安田　理大
DF　4　ソン　ジュフン
MF　18　渡邊　凌磨
MF　33　高木　善朗
FW　11　ターレス
FW　19　矢野　貴章

■ FC町田ゼルビア

GK　21　高原　寿康
DF　35　大谷　尚輝
DF　5　深津　康太
DF　23　酒井　隆介
DF　2　奥山　政幸
MF　8　平戸　太貴
MF　10　土岐田　洸平
MF　19　土居　柊太
MF　29　森村　昂太
MF　7　杉森　考起
FW　30　中島　裕希

GK　31　渡辺　健太
DF　3　藤井　航大
MF　15　井上　裕大
MF　18　山内　寛史
MF　24　ロメロ　フランク
FW　11　中村　祐也
FW　20　ドリアン　バブンスキー

スタッツ

新潟町田CK数85PK数10オフサイド数16シュート数76直接FK数1013警告数02退場数00間接FK数16

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