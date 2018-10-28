【J2第39節】新潟が町田との一進一退を制す

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、デンカビッグスワンスタジアムでアルビレックス新潟 vs FC町田ゼルビアの試合が行われました。
前半終了時点で、新潟は0点、町田は0点と、両チーム引き分けで後半を迎えます。
後半に入り、町田は新潟のゴールを割ることはできず、一方新潟は好機を活かし得点しました。
最終スコアは2 - 0となり、新潟は、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ アルビレックス新潟
GK 1 大谷 幸輝
DF 24 川口 尚紀
DF 2 広瀬 健太
DF 44 大武 峻
DF 29 渡邊 泰基
MF 32 カウエ
MF 10 加藤 大
MF 26 戸嶋 祥郎
MF 16 渡邉 新太
FW 9 河田 篤秀
FW 14 田中 達也
GK 38 アレックス ムラーリャ
DF 3 安田 理大
DF 4 ソン ジュフン
MF 18 渡邊 凌磨
MF 33 高木 善朗
FW 11 ターレス
FW 19 矢野 貴章
■ FC町田ゼルビア
GK 21 高原 寿康
DF 35 大谷 尚輝
DF 5 深津 康太
DF 23 酒井 隆介
DF 2 奥山 政幸
MF 8 平戸 太貴
MF 10 土岐田 洸平
MF 19 土居 柊太
MF 29 森村 昂太
MF 7 杉森 考起
FW 30 中島 裕希
GK 31 渡辺 健太
DF 3 藤井 航大
MF 15 井上 裕大
MF 18 山内 寛史
MF 24 ロメロ フランク
FW 11 中村 祐也
FW 20 ドリアン バブンスキー
スタッツ
新潟町田CK数85PK数10オフサイド数16シュート数76直接FK数1013警告数02退場数00間接FK数16