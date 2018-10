"ルアーマガジン12月号"発売【特集"巻き物最前線"先駆者が実践している秋の常套手段｜T.O.Y開催記念特大プレゼント】

『ルアーマガジン2018年12月号』発売! 総力特集は「巻き物最前線」。達人たちが実践している巻の奥義をご覧あれ。その他、2018オールニュールアーカタログ、T.O.Y開催記念の特大プレゼント等々、大ボリュームでお届けする。

表紙はご無沙汰! 帰ってきた"キング・モリゾー"

総力特集:巻き物最前線 ー先駆が実践している秋の常套手段ー

大森貴洋:勝つためのクランクベイト

清水盛三:本場アメリカで“釣り勝つ”ためのジグマキセオリー ブレーデッド&ノンブレーデッド スイムジグ必釣戦術

今を駆け抜ける若手たちの「マキモノマインド」に加えて、本場アメリカ組を交えてのベテラン勢が語る「ムービングベイトセオリー」…じっくりガッツリ読み込みたくなるアツい誌面展開に要注目!! アメリカで大ブレイク中のジャックハンマーを引っ提げての岸釣りアプローチ、必見です!!

ブレ―デッドスイムジグトレーラー 賢者の選択

ブレーデッドスイムジグと切っても切れない相棒がトレーラー。エキスパートたちは何を使い、どのような効果を得ているのか? ブレーデッドスイムジグを竜頭蛇尾に終わらせない珠玉のテールでアナタの釣果も尻上がりだ。

(出演)片岡壮士、青木大介、赤羽修弥、伊藤巧、伊豫部健、奥村和正、小林知寛、Katsuu、塚本謙太郎、並木敏成、藤木淳、穂崎裕太

西村嘉高:関東流"巻きフィネス"の真実 スイミングジグ×ブッシュクローリング

「スイミングジグは、巻きの釣りのなかで最弱のルアーというポジション。でも、だからこそ効く状況は少なくない」と関東の古豪・西村さんは語る。ハイプレッシャーなタフレイクで独自の進化を遂げたスイミングジグについて、その本質や使い方を明かしてもらおう。

木村建太×北大祐 秋の巻き物ビワコ言いたい放談

2人が多用するルアーの特徴や使い方を語ってもらおうと思っていたけれど、いざ取材が始まると話題は予想外の方向へ…。2人の腕利きが語り合った巻き物の釣りで本当に大事なことを、ページの許す限りお届けしよう。

河辺裕和:巻くワーム ~ソフトベイトを知り尽くしたアングラーが繰り出す『横の釣り』~

巻き物・イコール・ハードベイトなんてハナから決めつけてしまっているアナタ。ここではかたい頭をやわらかくしてみましょう。ワームを使った横の釣りを取り入れることで、秋バス攻略の幅はグンと広がるのだ!!

青木大介:青大将の巻き

杉村和哉×野池:晩秋巻きモノ秘伝の書 簡単だけど奥深い…。巻きモノはそんな釣りです!!

秋は巻きモノの季節。魚が深場に落ちる直前の高活性バスを"線の釣り"で狙いたい。陸っぱりの遠投でも沖を確実に直撃できる"野池"では、依然スピーディーな展開の釣りが楽しめる。そこで、野池の達人こと杉村和哉さんにご登場いただき、野池×巻きモノをレクチャーしてもらおう。

田辺哲男:愚直の巻き。関東50アップ年2ケタゲームを導く、30数年の徹底現場主義

「合っていれば、巻きで簡単に食うよ」。「ハードベイトは、難しくて断言できない」。…一見矛盾しているようで、1ミリもブレていない田辺ロジック。不器用に、地味に、ひたすら釣りを追求する男の「巻き」に、バス釣りの本質と先鋭を見いだす!

特別企画は「2018オールニュールアーカタログ」「3Gインプレッション」「ドラハン」「マスビギ」ほか、新連載も開始!

山木一人×奥田学:ガチのバス釣り ガチバスBtoB

同日、同時刻、同場所でスタイルの違うアングラーが知識と経験を総動員してその日の答えを探し求めた場合、どのような結論に至るのか? 同意か、相違か、または想像もつかないような答えが返ってくるかもしれない。そんなバスフィッシングの可能性を見出すのが本連載、「Bantam to Bass」である。

2018 オールニュールアーカタログ

T.O.Y.(タックル・オブ・ザ・イヤー)2018 開催記念特大読者プレゼント

いよいよ平成もあと約半年。 平成最後となるタックルオブザイヤー開催を記念して、今年も特大読者プレゼントを敢行。いろいろあった年ですが、みなさんをハッピーにしてくれたアイテムに、清き一票を。

バスタックル3Gインプレッション:アブガルシアベイトリール

ドラマチックハンター オレたちのレジェンド伝説:マグナムクランクをスナイプインプレ!

●マスビギVバスアングラーのためのエリアトラウトお楽しみ研究所〈vol.2〉エリアミノーイング(荒川通)

●OPEN THE ORIKIN BOX 〜ようこそオリキンシーズナルガイドサービスへ〜(折金一樹)

●菊元俊文のバス釣りQ&A「一刀両断」

●俺の職業バスプロ‼(青木大介)

●釣行記 キタキタ(北大祐)

●フォーリンラブ ハジメのイエス フォーリンバス

●ヴィレッジ・トムのOPEN THE DOOR

●アングラーズティップス

●読者のページ「BASS GET CLUB」

●新連載‼ 禁断のアルカナ(平岩孝典)

●24時間365日100年ビギナー応援企画エンジョイ!! バスフィッシング21(広瀬達樹a.k.a.ヒロセマン)

●The Road to Strong Fisherman

●最新ルアー&最新タックル世界最速情報LMスナイパー

『ルアーマガジン2018年12月号』は10/26発売!

『ルアーマガジン』は毎月26日発売です!(※一部地域除く) 価格は840円(税込)。 お求めは全国の釣具店や書店で! お近くのお店に置いていない場合は、そのお店でご注文いただくか、AmazonやNAIGAI SHOP等のWeb通販サイトをご利用ください。