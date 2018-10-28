【J2第39節】山口が栃木から逃げ切り勝利

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs 栃木SCの試合が行われました。
前半、山口は栃木に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、山口は1点、栃木は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、山口は、1点差で栃木を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ レノファ山口FC
GK 17 吉満 大介
DF 6 前 貴之
DF 2 坪井 慶介
DF 35 ワシントン
DF 21 廣木 雄磨
MF 18 高木 大輔
MF 29 三幸 秀稔
MF 5 佐藤 健太郎
MF 16 瀬川 和樹
FW 19 オナイウ 阿道
FW 9 岸田 和人
GK 33 山田 元気
DF 3 渡辺 広大
DF 11 鳥養 祐矢
MF 28 高橋 壱晟
MF 7 大崎 淳矢
FW 50 高井 和馬
FW 24 山下 敬大
■ 栃木SC
GK 1 竹重 安希彦
DF 42 パウロン
DF 19 服部 康平
DF 17 福岡 将太
MF 29 川田 拳登
MF 5 ヘニキ
MF 6 古波津 辰希
MF 26 夛田 凌輔
FW 37 浜下 瑛
FW 9 大黒 将志
FW 14 西谷 和希
GK 33 石川 慧
DF 27 久富 良輔
MF 2 西澤 代志也
MF 41 西谷 優希
MF 20 端山 豪
FW 16 榊 翔太
FW 49 アレックス
スタッツ
山口栃木CK数42PK数10オフサイド数21シュート数108直接FK数99警告数11退場数00間接FK数21