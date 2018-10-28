【J2第39節】山口が栃木から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs 栃木SCの試合が行われました。
前半、山口は栃木に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、山口は1点、栃木は0点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは1 - 0となり、山口は、1点差で栃木を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ レノファ山口FC

GK　17　吉満　大介
DF　6　前　貴之
DF　2　坪井　慶介
DF　35　ワシントン
DF　21　廣木　雄磨
MF　18　高木　大輔
MF　29　三幸　秀稔
MF　5　佐藤　健太郎
MF　16　瀬川　和樹
FW　19　オナイウ　阿道
FW　9　岸田　和人

GK　33　山田　元気
DF　3　渡辺　広大
DF　11　鳥養　祐矢
MF　28　高橋　壱晟
MF　7　大崎　淳矢
FW　50　高井　和馬
FW　24　山下　敬大

■ 栃木SC

GK　1　竹重　安希彦
DF　42　パウロン
DF　19　服部　康平
DF　17　福岡　将太
MF　29　川田　拳登
MF　5　ヘニキ
MF　6　古波津　辰希
MF　26　夛田　凌輔
FW　37　浜下　瑛
FW　9　大黒　将志
FW　14　西谷　和希

GK　33　石川　慧
DF　27　久富　良輔
MF　2　西澤　代志也
MF　41　西谷　優希
MF　20　端山　豪
FW　16　榊　翔太
FW　49　アレックス

スタッツ

山口栃木CK数42PK数10オフサイド数21シュート数108直接FK数99警告数11退場数00間接FK数21

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