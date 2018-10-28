【J2第39節】山口が栃木から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、維新みらいふスタジアムでレノファ山口FC vs 栃木SCの試合が行われました。

前半、山口は栃木に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、山口は1点、栃木は0点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは1 - 0となり、山口は、1点差で栃木を降し、見事勝利しました。

詳細を確認する

メンバー

■ レノファ山口FC

GK 17 吉満 大介

DF 6 前 貴之

DF 2 坪井 慶介

DF 35 ワシントン

DF 21 廣木 雄磨

MF 18 高木 大輔

MF 29 三幸 秀稔

MF 5 佐藤 健太郎

MF 16 瀬川 和樹

FW 19 オナイウ 阿道

FW 9 岸田 和人

GK 33 山田 元気

DF 3 渡辺 広大

DF 11 鳥養 祐矢

MF 28 高橋 壱晟

MF 7 大崎 淳矢

FW 50 高井 和馬

FW 24 山下 敬大

■ 栃木SC

GK 1 竹重 安希彦

DF 42 パウロン

DF 19 服部 康平

DF 17 福岡 将太

MF 29 川田 拳登

MF 5 ヘニキ

MF 6 古波津 辰希

MF 26 夛田 凌輔

FW 37 浜下 瑛

FW 9 大黒 将志

FW 14 西谷 和希

GK 33 石川 慧

DF 27 久富 良輔

MF 2 西澤 代志也

MF 41 西谷 優希

MF 20 端山 豪

FW 16 榊 翔太

FW 49 アレックス

スタッツ

山口栃木CK数42PK数10オフサイド数21シュート数108直接FK数99警告数11退場数00間接FK数21