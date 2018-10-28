【J2第39節】京都が大宮から逃げ切り勝利

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、ＮＡＣＫ５スタジアム大宮で大宮アルディージャ vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。
前半、京都は大宮に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、京都は2点、大宮は1点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは2 - 1となり、京都は、1点差で大宮を降し、見事勝利しました。
メンバー
■ 大宮アルディージャ
GK 22 笠原 昂史
DF 20 酒井 宣福
DF 50 畑尾 大翔
DF 2 菊地 光将
DF 6 河面 旺成
MF 16 マテウス
MF 15 大山 啓輔
MF 7 三門 雄大
MF 8 茨田 陽生
FW 9 ロビン シモヴィッチ
FW 10 大前 元紀
GK 21 塩田 仁史
DF 4 山越 康平
DF 19 奥井 諒
MF 17 横谷 繁
MF 24 ダビド バブンスキー
MF 39 嶋田 慎太郎
FW 28 富山 貴光
■ 京都サンガF.C.
GK 21 清水 圭介
DF 4 田中 マルクス闘莉王
DF 6 本多 勇喜
DF 15 染谷 悠太
DF 17 牟田 雄祐
DF 30 石櫃 洋祐
MF 14 仙頭 啓矢
MF 41 金久保 順
MF 44 庄司 悦大
FW 9 レンゾ ロペス
FW 20 カイオ
GK 27 キム チョルホ
DF 39 黒木 恭平
MF 8 重廣 卓也
MF 11 湯澤 洋介
MF 22 小屋松 知哉
MF 31 ジュニーニョ
FW 13 岩崎 悠人
スタッツ
大宮京都CK数92PK数10オフサイド数32シュート数184直接FK数1219警告数03退場数00間接FK数32