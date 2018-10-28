【J2第39節】京都が大宮から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、ＮＡＣＫ５スタジアム大宮で大宮アルディージャ vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。
前半、京都は大宮に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。
前半終了時点で、京都は2点、大宮は1点と、リードして後半を迎えます。
後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。
最終スコアは2 - 1となり、京都は、1点差で大宮を降し、見事勝利しました。

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メンバー

■ 大宮アルディージャ

GK　22　笠原　昂史
DF　20　酒井　宣福
DF　50　畑尾　大翔
DF　2　菊地　光将
DF　6　河面　旺成
MF　16　マテウス
MF　15　大山　啓輔
MF　7　三門　雄大
MF　8　茨田　陽生
FW　9　ロビン　シモヴィッチ
FW　10　大前　元紀

GK　21　塩田　仁史
DF　4　山越　康平
DF　19　奥井　諒
MF　17　横谷　繁
MF　24　ダビド　バブンスキー
MF　39　嶋田　慎太郎
FW　28　富山　貴光

■ 京都サンガF.C.

GK　21　清水　圭介
DF　4　田中　マルクス闘莉王
DF　6　本多　勇喜
DF　15　染谷　悠太
DF　17　牟田　雄祐
DF　30　石櫃　洋祐
MF　14　仙頭　啓矢
MF　41　金久保　順
MF　44　庄司　悦大
FW　9　レンゾ　ロペス
FW　20　カイオ

GK　27　キム　チョルホ
DF　39　黒木　恭平
MF　8　重廣　卓也
MF　11　湯澤　洋介
MF　22　小屋松　知哉
MF　31　ジュニーニョ
FW　13　岩崎　悠人

スタッツ

大宮京都CK数92PK数10オフサイド数32シュート数184直接FK数1219警告数03退場数00間接FK数32

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