【J2第39節】京都が大宮から逃げ切り勝利

サッカー 試合サマリー

J2リーグ第39節は10月28日 (日)、ＮＡＣＫ５スタジアム大宮で大宮アルディージャ vs 京都サンガF.C.の試合が行われました。

前半、京都は大宮に攻め込み得点を奪う展開を作り出します。

前半終了時点で、京都は2点、大宮は1点と、リードして後半を迎えます。

後半に入り、両者一進一退の攻防が続くも、どちらも決定機を決めるまで至らず、そのまま試合終了。

最終スコアは2 - 1となり、京都は、1点差で大宮を降し、見事勝利しました。

詳細を確認する

メンバー

■ 大宮アルディージャ

GK 22 笠原 昂史

DF 20 酒井 宣福

DF 50 畑尾 大翔

DF 2 菊地 光将

DF 6 河面 旺成

MF 16 マテウス

MF 15 大山 啓輔

MF 7 三門 雄大

MF 8 茨田 陽生

FW 9 ロビン シモヴィッチ

FW 10 大前 元紀

GK 21 塩田 仁史

DF 4 山越 康平

DF 19 奥井 諒

MF 17 横谷 繁

MF 24 ダビド バブンスキー

MF 39 嶋田 慎太郎

FW 28 富山 貴光

■ 京都サンガF.C.

GK 21 清水 圭介

DF 4 田中 マルクス闘莉王

DF 6 本多 勇喜

DF 15 染谷 悠太

DF 17 牟田 雄祐

DF 30 石櫃 洋祐

MF 14 仙頭 啓矢

MF 41 金久保 順

MF 44 庄司 悦大

FW 9 レンゾ ロペス

FW 20 カイオ

GK 27 キム チョルホ

DF 39 黒木 恭平

MF 8 重廣 卓也

MF 11 湯澤 洋介

MF 22 小屋松 知哉

MF 31 ジュニーニョ

FW 13 岩崎 悠人

スタッツ

大宮京都CK数92PK数10オフサイド数32シュート数184直接FK数1219警告数03退場数00間接FK数32