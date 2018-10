【朗報】『グレイズ・アナトミー』に‘‘テッド’’が出演へ

大ヒットメディカル・ドラマ『グレイズ・アナトミー』に楽しみな新キャストが加わることになった。

『グレイズ・アナトミー』

放送:2005年〜

放送局:ABC

制作総指揮:ションダ・ライムズ

出演:エレン・ポンピオ/サンドラ・オー/キャサリン・ハイグル/パトリック・デンプシー/T・R・ナイト/ジャスティン・チェンバース/チャンドラ・ウィルソン ほか

ジョシュ・ラドナー(Josh Radnor)

生年月日:1974年7月29日

出身地:アメリカ・オハイオ州

身長:182cm

主な出演作:『ママと恋に落ちるまで』テッド役

2005年から2014年まで9シーズン続いた人気ラブコメ・ドラマ『ママと恋に落ちるまで』で主人公のテッドを好演したジョシュ・ラドナーが『グレイズ・アナトミー』にゲスト出演することが明らかになった。

現在シーズン15が放送中の同作でジョシュは、エレン・ポンピオ演じるメレディスの恋のお相手となるよう。

シーズン15第4話で初めて登場し、メレディスがブラインドデートをする謎の男性ジョンを演じる。

未だベールに包まれた役柄となっており、1話だけでなく複数話にわたって登場するとみられている。

TVドラマ界のラブコメ王と言っても過言ではないジョシュが、どんな表情を魅せてくれるのか、今から楽しみだ。