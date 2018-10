『ラブライブ！サンシャイン!!』の楽曲が、11月19日よりハイレゾ配信スタート！　アナログレコードもリリース決定

来る11月19日(月)正午より、スクールアイドルプロジェクト『ラブライブ!サンシャイン!!』の楽曲が、ハイレゾ音源にて配信決定!

第1弾としてデビューシングル「君のこころは輝いてるかい?」から、TVアニメ第1期オリジナルサウンドトラック「Sailing to the Sunshine」までの12タイトル129曲が、株式会社バンダイナムコアーツの音楽レーベル・ランティスより一挙配信となります。

これまで未収録だった、カップリング曲のオフボーカル音源もハイレゾ配信されるとのことなので、これは超期待です。

更にデビューシングル「君のこころは輝いてるかい?」、セカンドシングル「恋になりたいAQUARIUM」のアナログレコードのリリースも決定しました。あわせてご紹介しましょう。

第1弾ハイレゾ配信楽曲

●君のこころは輝いてるかい?

「君のこころは輝いてるかい?

「Step! ZERO to ONE」

「Aqours☆HEROES」

「君のこころは輝いてるかい?(Off Vocal)」

「Step! ZERO to ONE(Off Vocal)」*初解禁音源

「Aqours☆HEROES(Off Vocal)」*初解禁音源

●恋になりたいAQUARIUM

「恋になりたいAQUARIUM」

「待ってて愛のうた」

「届かない星だとしても」

「恋になりたいAQUARIUM(Off Vocal)」

「待ってて愛のうた(Off Vocal)」*初解禁音源

「届かない星だとしても(Off Vocal)」*初解禁音源

●元気全開DAY! DAY! DAY!」

「元気全開DAY! DAY! DAY!」

「夜空はなんでも知ってるの?」

「元気全開DAY! DAY! DAY!(Off Vocal)」

「夜空はなんでも知ってるの?(Off Vocal)」

●トリコリコPLEASE!!

「トリコリコPLEASE!!」

「ときめき分類学」

「トリコリコPLEASE!!(Off Vocal)」

「ときめき分類学(Off Vocal)」

●Strawberry Trapper

「Strawberry Trapper」

「Guilty Night, Guilty Kiss!」

「Strawberry Trapper(Off Vocal)」

「Guilty Night, Guilty Kiss!(Off Vocal)」

●青空Jumping Heart

「青空Jumping Heart」

「ハミングフレンド」

「青空Jumping Heart(Off Vocal)」

「ハミングフレンド(Off Vocal)」

●決めたよHand in Hand/ダイスキだったらダイジョウブ!

「決めたよHand in Hand」

「ダイスキだったらダイジョウブ!」

「決めたよHand in Hand(Off Vocal)」

「ダイスキだったらダイジョウブ!(Off Vocal)」

●ユメ語るよりユメ歌おう

「ユメ語るよりユメ歌おう」

「サンシャインぴっかぴか音頭」

「ユメ語るよりユメ歌おう(Off Vocal)」

「サンシャインぴっかぴか音頭(Off Vocal)」

●夢で夜空を照らしたい/未熟DREAMER

「夢で夜空を照らしたい」

「未熟DREAMER」

「夢で夜空を照らしたい(Off Vocal)」

「未熟DREAMER(Off Vocal)」

●想いよひとつになれ/MIRAI TICKET

「想いよひとつになれ」

「MIRAI TICKET」

「想いよひとつになれ(Off Vocal)」

「MIRAI TICKET(Off Vocal)」

●ジングルベルがとまらない

「ジングルベルがとまらない」

「聖なる日の祈り」

「ジングルベルがとまらない(Off Vocal)

「聖なる日の祈り(Off Vocal)」*初解禁音源

●TVアニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』オリジナルサウンドトラック「Sailing to the Sunshine」

全81曲

※全楽曲48kHz/24bitにて配信

■販売価格:1曲あたり432円(税込)

■配信日時:2018年11月19日正午より配信スタート

■配信コンテンツプロバイダー

・e-onkyo music

・groovers

・music.jp

・mora

・レコチョク

アナログレコードのリリース決定

★デビューシングル「君のこころは輝いてるかい?」、セカンドシングル「恋になりたいAQUARIUM」のアナログレコードがリリース決定! 特設サイトAqours CLUB内にて完全受注限定生産にて販売します。

★詳細は公式ホームページ、ラブライブ!シリーズ公式Twitter、Aqours CLUBをご確認下さい。

about ラブライブ!サンシャイン!! Aqours

新しい「みんなで叶える物語」をキーワードに、オールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト「ラブライブ!サンシャイン!!」。

2015年4月 電撃G’sマガジンを皮切りにプロジェクトを始動。同年10月に1stシングル「君のこころは輝いてるかい?」をリリースし、2016年7月よりTVアニメ1期、2017年10月からのTVアニメ2期放送を終え、ついに完全新作劇場版が来年2019年1月4日(金)全国ロードショー!!

更にスクールアイドルAqoursは4thライブとして東京ドーム公演を2018年11月17日(土)・18日(日)に控えている。

ランティスホームページ

ラブライブ!Official Web Site

Aqours CLUB Official Web Site

ラブライブ!シリーズ公式ツイッター(@LoveLive_staff)