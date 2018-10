恋に仕事に幸せを掴むため奮闘するヒロインたち。海外ドラマで注目のコメディエンヌたちを紹介します。キュートで面白いヒロインの姿にキュンとします。明るく前向きな気持ちになりたい時にオススメのドラマです。

ジェシカ・ジェス・デイ:『New Girl/ダサかわ女子と三銃士』

『New Girl/ダサかわ女子と三銃士』はアメリカのFOXチャンエルで2011年から放送され、2018年にはシーズン7・ファイナルを迎えました。

シェアハウスで暮らしているニック、シュミット、ウィンストンの独身男性3人は新しいルームメイトを募集していました。ルームメイトの面接でやってきたのは、同棲していた彼氏に浮気された失恋女性のジェス。

男の城に女性が入り込んでくるのを嫌がる一方で、女好きのシュミットがジェスにモデルの友人が多いと知って、新しいルームメイトにOKを出してしまうのです。

男所帯に紅一点の可愛い女性が同居というのは、まるで恋愛ドラマみたいなシチュエーションですが、アメリカのドラマはそうは行きません。

男たちの家でのダメな部分や悪ノリが満載。しかしそれを超えてジェスは男性3人がたじろいでしまうほどの超個性的な言動が爆発。男たちはいつのまにかジェスのノリに巻き込まれていくのです。

NEW GIRL: L-R: Max Greenfield, Hannah Simone, Zooey Deschanel, Jake Johnson and Lamorne Morris. NEW GIRL premieres Tuesday, Sept. 20 (8:30-9:00 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

ラブコメヒロインの恋愛は・・・

男所帯にすっかり馴染んでいるジェス。可愛いけど、色気は薄いジェスですが、ルームメイトのニックと付き合っては別れを繰り返し、最後にはゴールイン!

シーズン7まで目が離せないジェス&ニックの恋愛模様もこのドラマの見どころです。ルームメイトから親友→恋人→夫婦と、女性にとって理想のラブストーリーです。

NEW GIRL: L-R: Jake Johnson and Zooey Deschanel in the 'Goosebumps Walkaway' episode of NEW GIRL airing Tuesday, March 8 (8:00-8:30 PM ET/PT) on FOX. (Photo by FOX via Getty Images)

キュートで個性的なヒロインをジェス演じるのは、ズーイー・デシャネル。 2009年公開の『(500)日のサマー 』でヒロインを演じ話題になりました。

代表作である『New Girl/ダサかわ女子と三銃士』はファイナルとなりましたが、天真爛漫なヒロインを嫌味なくフワッとした雰囲気で演じているので、今後もコメディのヒロインとして活躍してほしいです。

New Girl ~ダサかわ女子と三銃士 シーズン6|FOXスポーツ&エンターテイメント|FOX ネットワークス

PASADENA, CA - JANUARY 04: (L-R) Actress Zooey Deschanel of the television show New Girl speaks onstage during the FOX portion of the 2018 Winter Television Critics Association Press Tour at The Langham Huntington, Pasadena on January 4, 2018 in Pasadena, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

マックス&キャロライン:『NYボンビー・ガール』

『NYボンビー・ガール』は、アメリカのCBSで2011年から2017年まで6シーズンまで放送されました。

ニューヨークのブルックリンのダイナーでウエイトレスをしているマックス。ダイナーで新しくウエイトレスとして働くことになったキャロラインは、父親の逮捕で無一文になったマンハッタンの元お金持ちのお嬢様。キャロラインは、ダイナーで売っているマックスのカップケーキでお店を出そうと提案します。

根っからの貧乏庶民と元お嬢様という凸凹コンビが資金ゼロからカップケーキ店の事業を目指して繰り広げるサクセスストーリーです。

LOS ANGELES - AUGUST 11: Max Black (Kat Dennings) and Caroline Channing (Beth Behrs) on the show 2 Broke Girls on the CBS Television Network. (Photo by Randee St. Nicholas/CBS via Getty Images)

ラブコメヒロインの恋愛は・・・

カップケーキ店の事業に奮闘するヒロインたちですが、一方で恋愛にも奮闘します。

シーズン1でのマックスの相手はジョニー。ジョニーとはくっついたり離れたりを繰り返していましたが、シーズン1の最後で、ジョニーは一週間前に出会った相手と結婚。しかし、シーズン2で再登場し、マックスはジョニーと体の関係を持ってしまいます。

この時期、マックス演じるカット・デニングスとジョニー演じるニック・ザーノはプライべートでも交際していました。

LOS ANGELES - SEPTEMBER 20: 'And the Pretty Problem' -- Things heat up between Max (Kat Dennings, left) and Johnny (Nick Zano, right) on 2 BROKE GIRLS, Monday, Oct. 31 (8:30-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

シーズン3でのマックスの相手は、ディーク。2人はペストリー・スクールで出会いました。ゴミを改造した家でホームレス同然の暮らしをしていたディークですが、実は両親が金持ちだという事が発覚しました。

LOS ANGELES - DECEMBER 10: 'And The Big But' -- Caroline's still hot for teacher - the still-married Chef Nicholas, on 2 BROKE GIRLS, Monday, Jan. 13 (8:30-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Deke (Eric Andre) and Max Black (Kat Dennings), shown. (Photo by Sonja Flemming/CBS via Getty Images)

シーズン5~6でのマックスの相手は、弁護士のランディです。 マックスはランディと、キャロラインの半生がハリウッドで映画化されるエピソードで出会いました。ランディはマックスを追いかけてニューヨークに移り住みました。

LOS ANGELES - JANUARY 12: 'And the Great Escape' -- Pictured: Randy (Ed Quinn) and Max Black (Kat Dennings). As Max pet sits Randy's dog, Bruno, at his Hollywood Hills home, and Caroline sets up meetings with actresses who are interested in playing her in the potential biopic, Bruno escapes while a cannibalistic serial killer is loose in their neighborhood, on 2 BROKE GIRLS, Thursday, March 10 (9:30-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Robert Voets/CBS via Getty Images)

シーズン2でのキャロラインの相手は、キャンディー・ストアのオーナーをやっているアンディです。アンディは元カレとしてシーズン5&6にも再登場しました。

LOS ANGELES - DECEMBER 18: 'And The Bear Truth' - A relaxing getaway for two becomes an awkward vacation for three when Max, Caroline and Andy spend a weekend together in a cabin in the woods, on 2 BROKE GIRLS, Monday, Jan. 14 (9:00-9:30 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Left: Caroline Channing (Beth Behrs), Right: Candy Andy (Ryan Hansen). (Photo by Monty Brinton/CBS via Getty Images)

シーズン3でのキャロラインの相手は、ニコラスです。マックスが通うペイストリー・スクールの先生をしているニコラスと出会い、惹かれ合います。

しかしニコラスは結婚して妻がいて、妻とはオープンな関係でキャロラインとの不倫関係も認めていましたが、キャロラインは既婚者にニコラスと関係を続けることができず別れます。

最終的にニコラスはマンハッタンのペイストリー・スクールをたたんで、フランスへ。

LOS ANGELES - JANUARY 28: 'And The Married Man Sleepover' -“ Caroline asks Max and Deke to join her on her dinner date at Nicolas's loft to help make sure she doesn't do anything she might regret. Also, Max and Caroline treat themselves to very special hair appointments, on 2 BROKE GIRLS, Monday, date (8:30-9:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. Nicolas (Gilles Marini), left, and Caroline Channing (Beth Behrs), shown. (Photo by Cliff Lipson/CBS via Getty Images)

シーズン6でのキャロラインの相手はボビーです。キャロラインは、デザート・バーのお店の改装業者であるボビーの事が気になり、2人はデートを経て付き合います。

LOS ANGELES - MARCH 7: 'And the Rock Me on the Dais' -- Pictured: Caroline Channing (Beth Behrs) and Bobby (Christopher Gorham). The girls are excited when they are invited to a press junket to promote the film about Caroline's life, but Caroline is shocked when her ex-boyfriend, Candy Andy (Ryan Hansen), shows up. Also, Bobby gets jealous over Caroline and Candy Andy's reconnection and asks the diner gang for advice, on 2 BROKE GIRLS, Monday, April 10 (9:30-10:00 PM, ET/PT) on the CBS Television Network. (Photo by Robert Voets/CBS via Getty Images)

仕事と恋と幸せを掴むために、金欠ヒロインたちが奮闘する姿が見どころです。

マックスを演じているのは、カット・デニングス。最近では同ドラマ以外に、『マイティ・ソー』シリーズにダーシー・ルイス役で出演しています。

LOS ANGELES, UNITED STATES - NOVEMBER 10 : Kat Dennings attends the Israel Film Festival's Gala Awards Dinner at the Beverly Wilshire Hotel in Los Angeles, United States on November 10, 2016. (Photo by Mintaha Neslihan Eroglu/Anadolu Agency/Getty Images)

キャロラインを演じているのは、ベス・ベアーズ。同ドラマ後は、2018年からアメリカのCBSで放送開始している新しいコメディ・ドラマ『The Neighborhood(原題)』にレギュラーキャストとして、『New Girl/ダサかわ女子と三銃士』のシュミット役マックス・グリーンフィールドと共演しています。

また、FOXチャンネルで放送予定のコメディ『Our People(原題)』で主演を務めることが決まっています。今後もTVドラマのコメディエンヌとして活躍が期待されます。

LOS ANGELES - JUNE 13: Beth Behrs plays Gemma Johnson on the upcoming CBS Comedy, The Neighborhood. The Neighborhood premieres Monday, October 1st on the CBS Television Network. (Photo by Art Streiber/CBS via Getty Images)

『マーベラス・ミセス・メイゼル』

『マーベラス・ミセス・メイゼル』は2017年からAmazonプライムで配信スタート、2018年にシーズン2が配信されます。

1958年、ニューヨークのマンハッタン・アッパー・ウエスト・サイドの高級マンションに住む専業主婦のミリアム・"ミッジ"・メイゼルは、夫を献身的に支え、2人の子供にも恵まれていました。

夫のマイケルは会社の副社長を務める一方で、夜にはガスライト・カフェでスタンダップ・コメディをやっていて、妻のミッジはそんなマイケルが舞台に立てるよう手助けをしていました。しかし、マイケルはコメディアンとしての才能はなく、本気でコメディアンを目指していたマイケルは失望。さらにミッジはスタンダップ・コメディは夫の趣味だと思っていた事に自尊心が傷つき、秘書と浮気していた事を告白し夫婦関係も続けられないと、家を出ていってしまうのです。

浮気をし、家庭を捨てようとする夫に腹を立てたミッジは、ワインで泥酔したまま街を彷徨いガスライト・カフェに辿り着いて、自分の身の上に起きた不幸話を面白おかしく舞台で披露します。

そんなミッジの話に客は大ウケし、ガスライト・カフェで働くアレックスがミッジにコメディアンの才能があるのではと目を付けるのです。

保守的な時代に、主婦のミッジがコメディアンを目指し奮闘していく姿を痛快に描いたコメディ・ドラマです。

Rachel Brosnahan in The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

https://www.imdb.com/title/tt5788792/mediaviewer/rm2460712448

Photo by Nicole Rivelli

ラブコメヒロインの恋愛は・・・

夫のマイケルに浮気をされたミッジは、出会った頃や結婚式での思い出を思い出します。

マイケルはミッジへの劣等感があり、また2人の両親も割って入ることで夫婦関係はすれ違うものの、まだお互いを意識する仲でもある微妙な間柄です。

シーズン2では、ミッジに新しい相手が現れるのか?マイケルとの修復があるのか?ミッジの恋愛模様も見どころの1つです。

Michael Zegen and Rachel Brosnahan in The Marvelous Mrs. Maisel (2017)

https://www.imdb.com/title/tt5788792/mediaviewer/rm41572608

Photo by Sarah Shatz

ミッジを演じるのはレイチェル・ブロズナハン。コメディ・ドラマの中のコメディアンとして“笑い”をとるという難しい役に挑戦しています。

スタンダップ・コメディでは下ネタなどダーティーなネタも披露しつつ、陽気で上品なヒロインは抜群にキュートです。

『ハウス・オブ・カード 野望の階段』をはじめ、テレビドラマなどの細かい役でキャリアを積んできましたが、初主演のドラマでヒットし、今後の活躍が楽しみなコメディエンヌ女優です。

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 08: Rachel Brosnahan at 'The Marvelous Mrs. Maisel' Press Conference at the Four Seasons Hotel on October 8, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

同ドラマでは、2017年にゴールデングローブ賞<テレビドラマ部門/ミュージカル・コメディ部門>女優賞を受賞。2018年にはエミー賞<コメディ部門>主演女優賞を受賞しました。

Amazon.co.jp: マーベラス・ミセス・メイゼル シーズン1 (字幕版)を観る | Prime Video

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Rachel Brosnahan poses at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

キミー:『アンブレイカブル・キミー・シュミット』

2015年からNETFLIXにて配信され、現在はシーズン4の前半が配信。2019年シーズン4の後半でファイナルを迎えます。

中学生の頃、カルト教祖に拉致され核爆発で世界は終わったと洗脳され、15年間地下シェルターで暮らしていたキミー含め3人の女性たち。FBIに救出され、<モグラガール>として世間から注目されます。キミーは故郷に戻る前に降り立ったNYで、人生を一からやり直そうと思い立ち、NYで高校入学から大学、就職まで、中学生から止まっていた時間を思う存分謳歌していく前向きなヒロインのちょっと可笑しな人生を描いたコメディです。

Ellie Kemper in Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)

https://www.imdb.com/title/tt3339966/mediaviewer/rm3644463360

ラブコメヒロインの恋愛は・・・

シーズン1から高校入学したキミーはクラスメイトのドンと親しくなり恋人になります。

ドンと付き合う事になる前は、富豪のローガンともいい感じに。

シーズン2でドンと別れた後、大学と就職で新しい彼氏探しにも奮闘中のキミーです。

Ellie Kemper and Ki Hong Lee in Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)

https://www.imdb.com/name/nm3859624/mediaviewer/rm111354624

大学では、意気投合した学生のペリーが一時ボーイフレンドになったことも。

Ellie Kemper and Daveed Diggs in Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)

https://www.imdb.com/title/tt3339966/mediaviewer/rm2119770624

バーで出会った男性ともデートにいったりしますが、未だ本命の恋人は現れません。

さらに、洗脳していたカルト教祖リチャードと籍が入ったままで、離婚届を出す出さないの騒動も起こりました。

Sam Page and Ellie Kemper in Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)

https://www.imdb.com/title/tt4503570/mediaviewer/rm4131657984

Photo by Eric Liebowitz/Netflix - © 2016 - Netflix

キミーだけでなく、ブロードウェイを目指す俳優で、ゲイのタイタスにも注目です。

タイタスはキミーのルームメイトであり、恋愛や人間関係でのアドバイザー的存在。

タイタスも恋人マイキーとの恋愛で一波乱あります。

Ellie Kemper and Tituss Burgess in Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)

https://www.imdb.com/title/tt3339966/mediaviewer/rm3994036224

Photo by Eric Liebowitz / Netflix - © Eric Liebowitz / Netflix

エリー・ケンパーは女優、脚本家、コメディアンとして活動し、2009年~2013年にコメディ・ドラマ『The Office』のレギュラー出演して有名となりました。

同ドラマははじめ、NBC局がエリー・ケンパーに合ったコメディ・ドラマをという企画で発注されましたが、放送権はNETFLIX売られ、アメリカではNETFLIXのコメディ・ドラマの中で最も人気になりました。

エリー・ケンパーは同ドラマで、2016年と2017年のエミー賞<コメディ部門>主演女優賞にノミネートされました。

アンブレイカブル・キミー・シュミット | Netflix (ネットフリックス) 公式サイト

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Ellie Kemper attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)