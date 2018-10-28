【AFC U-19選手権準々決勝】JPNがIDNを突き放しての勝利

AFC U-19選手権準々決勝は10月28日 (日)、Gelora Bung Karno StadiumでU-19日本代表男子 vs U-19インドネシア代表男子の試合が行われました。
前半、JPNは試合を有利に進め、IDNからリードを奪う展開。
前半終了時点で、JPNは1点、IDNは0点となる。
後半に入り、IDNはJPNのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、JPNは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、JPNは、2点の差をつけての、見事な勝利です。
メンバー
■ U-19日本代表男子
GK 12 谷 晃生
DF 2 東 俊希
DF 3 小林 友希
DF 4 橋岡 大樹
DF 5 菅原 由勢
MF 6 齊藤 未月
MF 7 伊藤 洋輝
MF 8 藤本 寛也
MF 10 安部 裕葵
FW 9 久保 建英
FW 20 宮代 大聖
GK 1 若原 智哉
GK 23 大迫 敬介
DF 15 瀬古 歩夢
DF 17 石原 広教
DF 21 荻原 拓也
DF 22 三國 ケネディエブス
MF 14 郷家 友太
MF 16 滝 裕太
MF 19 山田 康太
FW 11 田川 亨介
FW 13 原 大智
■ U-19インドネシア代表男子
GK 1 ムハマド リヤンディ
DF 2 カデク ラディティア
DF 3 アスナウィ マンクアラム
DF 11 フィルザ アンディカ
DF 13 ラチマト イリアント
DF 18 インドラ ムスタファ
MF 7 ムハマド ルトフィ
MF 8 ウィタン スラエマン
MF 15 サディル ラムダニ
MF 17 シャフリアン アビマンユ
FW 19 ハニス サグハラ
GK 21 ジャンルカ パリュウカ ロッシー
GK 23 ムチャナド アキル
DF 4 デイビッド ケビン ルマキエク
DF 12 ムハンマド リファド マラサベッシ
MF 6 ムハマド ラフィ シャラヒル
MF 14 フェビー エカ
MF 16 レスキー ファンディ
MF 22 トッド リバウド
FW 9 ムハンマド ラフリ
FW 10 エギー マウラナ ビクリ
FW 20 アウリア ヒダヤト