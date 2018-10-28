【AFC U-19選手権準々決勝】JPNがIDNを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

AFC U-19選手権準々決勝は10月28日 (日)、Gelora Bung Karno StadiumでU-19日本代表男子 vs U-19インドネシア代表男子の試合が行われました。
前半、JPNは試合を有利に進め、IDNからリードを奪う展開。
前半終了時点で、JPNは1点、IDNは0点となる。
後半に入り、IDNはJPNのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。
一方、JPNは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。
最終スコアは2 - 0となり、JPNは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ U-19日本代表男子

GK　12　谷 晃生

DF　2　東 俊希

DF　3　 小林 友希

DF　4　橋岡 大樹

DF　5　 菅原 由勢

MF　6　齊藤 未月

MF　7　伊藤 洋輝

MF　8　藤本 寛也

MF　10　安部 裕葵

FW　9　久保 建英

FW　20　 宮代 大聖

GK　1　若原 智哉

GK　23　大迫 敬介

DF　15　瀬古 歩夢

DF　17　石原 広教

DF　21　荻原 拓也

DF　22　三國 ケネディエブス

MF　14　郷家 友太

MF　16　滝 裕太

MF　19　山田 康太

FW　11　田川 亨介

FW　13　原 大智

■ U-19インドネシア代表男子

GK　1　ムハマド リヤンディ

DF　2　 カデク ラディティア

DF　3　 アスナウィ マンクアラム

DF　11　フィルザ アンディカ

DF　13　ラチマト イリアント

DF　18　インドラ ムスタファ

MF　7　ムハマド ルトフィ

MF　8　ウィタン スラエマン

MF　15　サディル ラムダニ

MF　17　シャフリアン アビマンユ

FW　19　ハニス サグハラ

GK　21　ジャンルカ パリュウカ ロッシー

GK　23　ムチャナド アキル

DF　4　デイビッド ケビン ルマキエク

DF　12　ムハンマド リファド マラサベッシ

MF　6　ムハマド ラフィ シャラヒル

MF　14　フェビー エカ

MF　16　レスキー ファンディ

MF　22　トッド リバウド

FW　9　ムハンマド ラフリ

FW　10　エギー マウラナ ビクリ

FW　20　アウリア ヒダヤト

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