【AFC U-19選手権準々決勝】JPNがIDNを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

AFC U-19選手権準々決勝は10月28日 (日)、Gelora Bung Karno StadiumでU-19日本代表男子 vs U-19インドネシア代表男子の試合が行われました。

前半、JPNは試合を有利に進め、IDNからリードを奪う展開。

前半終了時点で、JPNは1点、IDNは0点となる。

後半に入り、IDNはJPNのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、JPNは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、JPNは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ U-19日本代表男子

GK 12 谷 晃生

DF 2 東 俊希

DF 3 小林 友希

DF 4 橋岡 大樹

DF 5 菅原 由勢

MF 6 齊藤 未月

MF 7 伊藤 洋輝

MF 8 藤本 寛也

MF 10 安部 裕葵

FW 9 久保 建英

FW 20 宮代 大聖

GK 1 若原 智哉

GK 23 大迫 敬介

DF 15 瀬古 歩夢

DF 17 石原 広教

DF 21 荻原 拓也

DF 22 三國 ケネディエブス

MF 14 郷家 友太

MF 16 滝 裕太

MF 19 山田 康太

FW 11 田川 亨介

FW 13 原 大智

■ U-19インドネシア代表男子

GK 1 ムハマド リヤンディ

DF 2 カデク ラディティア

DF 3 アスナウィ マンクアラム

DF 11 フィルザ アンディカ

DF 13 ラチマト イリアント

DF 18 インドラ ムスタファ

MF 7 ムハマド ルトフィ

MF 8 ウィタン スラエマン

MF 15 サディル ラムダニ

MF 17 シャフリアン アビマンユ

FW 19 ハニス サグハラ

GK 21 ジャンルカ パリュウカ ロッシー

GK 23 ムチャナド アキル

DF 4 デイビッド ケビン ルマキエク

DF 12 ムハンマド リファド マラサベッシ

MF 6 ムハマド ラフィ シャラヒル

MF 14 フェビー エカ

MF 16 レスキー ファンディ

MF 22 トッド リバウド

FW 9 ムハンマド ラフリ

FW 10 エギー マウラナ ビクリ

FW 20 アウリア ヒダヤト