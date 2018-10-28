バルサが先制！ラ・リーガ バルセロナvsレアル

リーガ・エスパニョーラ第10節は10月29日 (月)、カンプ・ノウでFCバルセロナ vs レアル・マドリードの試合が行われている。
前半11分にコウチーニョのゴールでホームのバルセロナが先制に成功する！Player!で速報中
メンバー
■ FCバルセロナ
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 3 ジェラール・ピケ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 18 ジョルディ・アルバ
MF 4 イヴァン・ラキティッチ
MF 5 セルヒオ・ブスケツ
MF 7 フィリペ・コウチーニョ
MF 8 アルトゥール
MF 12 ラファエル・アルカンタラ
MF 20 セルジ・ロベルト
FW 9 ルイス・スアレス
GK 13 ヤスパー・シレッセン
DF 2 ネルソン・セメド
DF 36 チュミ
MF 22 アルトゥロ・ビダル
FW 11 ウスマン・デンベレ
FW 14 マルコム
FW 19 ムニル・エル・ハダディ
■ レアル・マドリード
GK 25 ティボー・クルトワ
DF 4 セルヒオ・ラモス
DF 5 ラファエル・ヴァラン
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 12 マルセロ
MF 8 トニ・クロース
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 カゼミーロ
MF 22 イスコ
FW 9 カリム・ベンゼマ
FW 11 ガレス・ベイル
GK 1 ケイラー・ナバス
DF 19 アルバロ・オドリオゾラ
MF 15 フェデ・ヴァルベルデ
MF 20 マルコ・アセンシオ
MF 24 ダニ・セバージョス
FW 7 マリアーノ
FW 17 ルーカス・バスケス