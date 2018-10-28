【順位結果】2018WRC第12戦スペイン 暫定総合結果

　10月25～28日に開催されたWRC世界ラリー選手権第12戦スペイン。28日に競技最終日が行われ、シトロエン・レーシングからスポット参戦するセバスチャン・ローブ（シトロエンC3 WRC）が2013年以来となる通算79勝目を挙げた。

■2018WRC第12戦スペイン 暫定総合結果

Pos. No. Driver Machine Time

1 10 S.ローブ シトロエンC3 WRC 3h12’08.0

2 1 S.オジエ フォード・フィエスタWRC 0’02.9

3 2 E.エバンス フォード・フィエスタWRC 0’16.5

4 5 T.ヌービル ヒュンダイi20クーペWRC 0’17.0

5 6 D.ソルド ヒュンダイi20クーペWRC 0’18.6

6 8 O.タナク トヨタ・ヤリスWRC 1’03.9

7 9 E.ラッピ トヨタ・ヤリスWRC 1’16.6

8 7 J.ラトバラ トヨタ・ヤリスWRC 1’26.4

9 11 C.ブリーン シトロエンC3 WRC 2’07.0

10 4 A.ミケルセン ヒュンダイi20クーペWRC 2’48.2

11 3 T.スニネン フォード・フィエスタWRC 3’52.0

12 32 K.ロバンペッラ（WRC2） シュコダ・ファビアR5 8’39.6

13 31 J.コペッキー（WRC2） シュコダ・ファビアR5 8’48.1

14 49 P.ソルベルグ（WRC2） フォルクスワーゲン・ポロGTI R5 10’16.2

21 12 K.アル-カシミ シトロエンC3 WRC 21’28.6

24 39 勝田貴元（WRC2） フォード・フィエスタR5 30’01.9

43 K.ブロック フォード・フィエスタWRC OFF ROAD（TC7C）

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

©株式会社サンズ