【順位結果】2018WRC第12戦スペイン 暫定総合結果

10月25～28日に開催されたWRC世界ラリー選手権第12戦スペイン。28日に競技最終日が行われ、シトロエン・レーシングからスポット参戦するセバスチャン・ローブ（シトロエンC3 WRC）が2013年以来となる通算79勝目を挙げた。
■2018WRC第12戦スペイン 暫定総合結果
Pos. No. Driver Machine Time
1 10 S.ローブ シトロエンC3 WRC 3h12’08.0
2 1 S.オジエ フォード・フィエスタWRC 0’02.9
3 2 E.エバンス フォード・フィエスタWRC 0’16.5
4 5 T.ヌービル ヒュンダイi20クーペWRC 0’17.0
5 6 D.ソルド ヒュンダイi20クーペWRC 0’18.6
6 8 O.タナク トヨタ・ヤリスWRC 1’03.9
7 9 E.ラッピ トヨタ・ヤリスWRC 1’16.6
8 7 J.ラトバラ トヨタ・ヤリスWRC 1’26.4
9 11 C.ブリーン シトロエンC3 WRC 2’07.0
10 4 A.ミケルセン ヒュンダイi20クーペWRC 2’48.2
11 3 T.スニネン フォード・フィエスタWRC 3’52.0
12 32 K.ロバンペッラ（WRC2） シュコダ・ファビアR5 8’39.6
13 31 J.コペッキー（WRC2） シュコダ・ファビアR5 8’48.1
14 49 P.ソルベルグ（WRC2） フォルクスワーゲン・ポロGTI R5 10’16.2
21 12 K.アル-カシミ シトロエンC3 WRC 21’28.6
24 39 勝田貴元（WRC2） フォード・フィエスタR5 30’01.9
43 K.ブロック フォード・フィエスタWRC OFF ROAD（TC7C）