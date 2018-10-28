バルセロナが2点リードで前半折り返す！ラ・リーガ バルセロナvsレアル

サッカー 試合サマリー

リーガ・エスパニョーラ第10節は10月29日 (月)、カンプ・ノウでFCバルセロナ vs レアル・マドリードの試合が行われている。

前半11分にコウチーニョのゴールでホームのバルセロナが先制に成功する！続く前半30分、次はスアレス。早くも2点目を追加！バルセロナは37分にラキティッチが警告を受けるも、2点リードで前半を折り返す！Player!で速報中

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メンバー

■ FCバルセロナ

GK　1　マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF　3　ジェラール・ピケ

DF　15　クレマン・ラングレ

DF　18　ジョルディ・アルバ

MF　4　イヴァン・ラキティッチ

MF　5　セルヒオ・ブスケツ

MF　7　フィリペ・コウチーニョ

MF　8　アルトゥール

MF　12　ラファエル・アルカンタラ

MF　20　セルジ・ロベルト

FW　9　ルイス・スアレス

GK　13　ヤスパー・シレッセン

DF　2　ネルソン・セメド

DF　36　チュミ

MF　22　アルトゥロ・ビダル

FW　11　ウスマン・デンベレ

FW　14　マルコム

FW　19　ムニル・エル・ハダディ

■ レアル・マドリード

GK　25　ティボー・クルトワ

DF　4　セルヒオ・ラモス

DF　5　ラファエル・ヴァラン

DF　6　ナチョ・フェルナンデス

DF　12　マルセロ

MF　8　トニ・クロース

MF　10　ルカ・モドリッチ

MF　14　カゼミーロ

MF　22　イスコ

FW　9　カリム・ベンゼマ

FW　11　ガレス・ベイル

GK　1　ケイラー・ナバス

DF　19　アルバロ・オドリオゾラ

MF　15　フェデ・ヴァルベルデ

MF　20　マルコ・アセンシオ

MF　24　ダニ・セバージョス

FW　7　マリアーノ

FW　17　ルーカス・バスケス

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