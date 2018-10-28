＜全日本大学女子駅伝＞名城大、逆転で連覇

全日本大学女子駅伝は２８日、仙台市陸上競技場から仙台市役所前市民広場までの６区間、３８キロで行われ、名城大が２時間５分２６秒で２年連続３度目の優勝を果たした。
名城大は３区で首位の大東大と２３秒差の３位でたすきを受けた１年生の高松智美ムセンビが、区間賞の走りでトップに浮上し、そのまま逃げ切った。
大東大は２区の鈴木（秋田・大曲高出）と５区の関谷が区間１位記録を出し、２時間６分０秒で前回大会に続いて２位。通算１０度優勝の立命大が２時間６分４秒で３位だった。４位から東農大、松山大、京産大、大阪学院大と続き、８位の大阪芸大までが来年の出場権を得た。
東北福祉大は２時間１２分３０秒で昨年と同じ１６位となり、石巻専大は２時間１９秒５６秒で２４位。オープン参加の東北学連選抜は２時間２３分３０秒だった。
▽成績 （１）名城大（和田、玉城、高松、松沢、加世田、青木）２時間５分２６秒（２）大東大２時間６分０秒（３）立命大２時間６分４秒（４）東農大２時間６分１０秒（５）松山大２時間７分５０秒（６）京産大２時間８分２８秒（７）大阪学院大２時間８分３０秒（８）大阪芸大２時間９分３５秒
【区間１位記録】
▽１区（６．４キロ）和田有菜（名城大）２０分４８秒
▽２区（５．６キロ）鈴木優花（大東大）１７分３８秒
▽３区（６．８キロ）高松智美ムセンビ（名城大）２２分４秒
▽４区（４．８キロ）中田美優（立命大）１６分３秒
▽５区（９．２キロ）関谷夏希（大東大）２９分３２秒
▽６区（５．２キロ）真部亜樹（立命大）１７分２４秒