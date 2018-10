マイン×ハローキティ サイクルジャージ３種発売

Clannote(クランノート)は、イタリアンサイクルウエアブランド「MYN(マイン)」と世界中で愛されているサンリオのキャラクター・ハローキティとのコラボレーションによる日本限定商品【MYN x HELLO KITTY サイクルジャージ】を10月27日より販売開始した。

吸汗速乾性に優れた生地に、ハローキティのデザインをプリントした個性溢れるサイクルジャージ。かわいいキティちゃんやトレードマークのリボンやりんごなどをサイクルジャージにデザインし、オンでもオフでも着用できるアイテム。デザインは全部で3種類が揃う。

Ⓒ1976,2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S591008

MYN x HELLO KITTY サイクルジャージ-WHTRED

ホワイトボディの胸にキティちゃんの笑顔とロゴ、背中に大きなりんごとキティちゃんをレイアウト。左右で色違いの右袖にもりんごを描いた。胸やりんごの中にはMYNのロゴをさり気なくレイアウト。襟の後ろにメイドインイタリーの証、イタリア国旗カラーのトリコローレをプリントした。

■価格:9980円 (税抜)

■サイズ:XS/S/M/L

MYN x HELLO KITTY サイクルジャージ-WHTPNK

ホワイトボディの胸にデジタル処理したキティちゃんと大きなMYNのロゴ、お腹に小さなキティちゃんやリボン、ケーキなどを散りばめた。背中にも大きなデジタル処理したキティちゃんとバックポケットに小さなキティちゃんやリボン、ケーキなどをレイアウト。「You have a way of brightening my day!」は、「あなたは、わたしの1日を明るくしてくれるわ!」という意味。襟の後ろのイタリア国旗カラーのトリコローレはメイドインイタリーの証。

■価格:9980円 (税抜)

■サイズ:XS/S/M/L

MYN x HELLO KITTY サイクルジャージ-BLKPNK

ブラックボディの胸にロゴとキティちゃん、背中にちょこんと座ったキティちゃんとロゴを配し、男性でも着られるシックなデザイン。両袖口にアクセントカラーのピンクをプリント。襟の後ろのイタリア国旗カラーのトリコローレはメイドインイタリーの証。

■価格:9980円 (税抜)

■サイズ:XS/S/M/L

問・ CaLORS Webショップ

