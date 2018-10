まるでSuicaなペンギンチョコ「プリントチョコレートSuica」【東京駅のおすすめお土産グルメ】

東京駅のインスタ映えするおすすめグルメ&お土産を厳選してお届けする「東京駅“映え系”お土産グルメ&スイーツ」特集。

第8回目は、まるでSuicaなチョコレート、ペンギンの表情が可愛い「プリントチョコレートSuica」をご紹介します。

銘品館東京南口店の隣、東京土産ステーションで買いました

以前はSuicaのペンギングッズ専門店「Pensta(ペンスタ)東京店」で買えたようですが、ペンスタは今年2018年9月に閉店。今回筆者は、新幹線南のりかえ口の向かい、東京土産ステーションのレジ横にあったのを見つけて購入しました。

「プリントチョコレートSuica」を開封、実食!

開封してみると・・・いくつ(何匹?)ものペンギンが顔をのぞかせ、なんとも言えない愛らしさ。「開けてくれるの、ずっと待ってた」そんな声が聞こえてきそうです。さほどキャラクター好きではない筆者もノックアウト。

可愛かったのですべて並べてみました。

アップにしてみます。ちょっと食べるのを躊躇する可愛さ。

といいつつ食べてみると、当然かもしれませんが普通のマーブルチョコのお味でした。もちろんおいしいですよ。

使い終わった後の缶は、ポイントカードをしまっておいたり、キャンディやアクセサリーの携帯ケースにしたり、ソーイングセットを入れてもよいかもしれませんね。旅やお出かけ先でいろいろ使い道がありそうです。

東京土産ステーションへの行き方マップ

東京土産ステーションは、東京駅改札内1階、新幹線南のりかえ口の向かいにあります。両脇は、銘品館東京南口店とエキュート東京(サウスコート)。ポイントは、「改札内」「1階」「新幹線南のりかえ口の向かい」です。

東京土産ステーション

電話 03-5218-0400

プリントチョコレートSuica 756円(税込)

賞味期限:筆者が購入したときは約4か月でした

[All Photos by Aya Yamaguchi]

Do not use images without permission.