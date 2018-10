『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE～2人の英雄～』BD＆DVDプルスウルトラ版より、馬越嘉彦氏による描き下ろしジャケット解禁！

2019年2月13日(水)、『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE~2人の英雄(ヒーロー)~』のBD&DVDがリリース!

同商品は、作中の重要キーワード「PLUS ULTRA“プルス ウルトラ”(さらに向こうへ)」を名に冠した、超豪華特典満載の「プルスウルトラ版」と、本編ディスクのみの通常版を発売。そしてこの度、「プルスウルトラ版」のジャケットデザイン(表・裏)が公開となりました!

TVアニメシリーズと同じく、同作でもキャラクターデザインを務めた馬越嘉彦氏による、描き下ろしイラストでデザインされています。

ジャケットデザイン公開!

●表面に描かれているのは、劇中で捕らわれてしまうオールマイト(CV:三宅健太)を救うため、凶悪な敵<ヴィラン>に立ち向かう主人公・緑谷出久(CV:山下大輝)をはじめとする雄英高校ヒーロー科1年A組のメンバーと、劇場版オリジナルキャラクターの少女、メリッサ・シールド(CV:志田未来)。

1年A組からは、出久(CV:山下大輝)、爆豪勝己(CV:岡本信彦)、麗日お茶子(CV:佐倉綾音)、飯田天哉(CV:石川界人)、轟焦凍(CV:梶裕貴)、八百万百(CV:井上麻里奈)、切島鋭児郎(CV:増田俊樹)、峰田実(CV:広橋涼)、上鳴電気(CV:畠中祐)、耳郎響香(CV:真堂圭)の10名が描かれています。

●さらに裏面には、この劇場版で初めて明らかになった若き時代のオールマイトに加え、その相棒だった天才科学者、デヴィット・シールド(CV:現代…生瀬勝久/過去…木村良平)の姿が。表裏共に、劇場版公開時のポスタービジュアルとはひと味もふた味も違う、多くのファンが大スクリーンで体感した本編の興奮が甦るようなビジュアルに仕上がりました。

セルBlu-ray&DVD情報

<プルスウルトラ版>

■僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ Blu-ray プルスウルトラ版

発売日:2019年2月13日(水)

品番:TBR29025D

POS:4988104120250

価格:¥7,800+税

発売・販売元:東宝株式会社

■僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ DVD プルスウルトラ版

発売日:2019年2月13日(水)

品番:TDV29026D

POS:4988104120267

価格:¥6,800+税

発売・販売元:東宝株式会社

【収録映像】

本編DISC

・本編

・映像特典(特報/予告/TVスポット)

特典DISC

・エンドロール・BBQシーン新録ピクチャードラマ

・ロサンゼルス AnimeExpoワールドプレミア(出演:山下大輝、志田未来、生瀬勝久、ジャスティン・ブライナー、コリーン・クリンケンビアード)

・完成披露試写会 舞台挨拶(出演:山下大輝、三宅健太、志田未来、生瀬勝久、岡本信彦、佐倉綾音、石川界人、梶裕貴)

・公開記念舞台挨拶(出演:山下大輝、三宅健太、志田未来、生瀬勝久、岡本信彦、佐倉綾音、石川界人、梶裕貴)

・特別番組『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~』公開記念スペシャル(出演:千鳥)

【封入特典】

●ブックレット:貴重な原画や、スタッフインタビュー、原作者・堀越耕平先生のインタビュー(雑誌「T.」再掲)等を収録!

●ポストカード:入場者プレゼントVol.Origin表紙絵柄!

<通常版>

■僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ Blu-ray通常版

発売日:2019年2月13日(水)

品番:TBR29027D

POS:4988104120274

価格:¥4,800+税

発売・販売元:東宝株式会社

■僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ DVD通常版

発売日:2019年2月13日(水)

品番:TDV29028D

POS:4988104120281

価格:¥3,800+税

発売・販売元:東宝株式会社

【収録映像】

本編DISC

・本編

・映像特典(特報/予告/TVスポット)

※商品仕様、収録内容、デザインは、予告なく変更になる場合がございます。

レンタルBlu-ray&DVD情報

※通常版の本編ディスクと同内容となります。

■僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ Blu-rayレンタル

品番:TBR29023R

POS:4988104120236

価格:¥15,000円+税

■僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ DVDレンタル

品番:TDV29024R

POS:4988104120243

価格:¥15,000円+税

【収録映像】

本編DISC

・本編

・映像特典(特報/予告/TVスポット)

※商品仕様、収録内容、デザインは、予告なく変更になる場合がございます。

作品情報

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』

第4期制作決定!

初オリジナル長篇劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~』

2018年8月3日全国公開

公開館数:299館

<あらすじ>

総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持って生まれる世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵<ヴィラン>から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを多くの若者が夢見る中で、“個性”が何もない“無個性”で生まれてしまった主人公・緑谷出久(デク)が、ヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、一人前のヒーローを目指して成長していく物語―。

白熱の期末試験が終わり、夏休みの林間合宿を控えた雄英高校メンバー。デクとオールマイトは、ある人物からの招待を受け、海上に浮かぶ巨大人工移動都市≪I・アイランド≫を訪れた。

世界中の科学研究者たちの英知が集まった、まさにサイエンスハリウッドのような島で“個性”やヒーローアイテムの研究成果を展示した≪I・EXPO≫が開催される中、デクは“無個性”の少女・メリッサと出会う。メリッサに、かつて同じ“無個性”だった自分を重ね合わせるデク。

その時、突如鉄壁のセキュリティを誇るアイランドの警備システムが敵<ヴィラン>にハッキングされ、島内すべての人間が人質に獲られてしまう! 今、ヒーロー社会の構造を揺るがしかねない【ある計画】が発動する――! その鍵を握るのは、平和の象徴(ナンバーワンヒーロー)・オールマイト。

<STAFF>

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:長崎健司

シリーズ構成:黒田洋介(スタジオオルフェ)

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーション制作:ボンズ

配給:東宝

主題歌:「ロングホープ・フィリア」菅田将暉(EPICレコードジャパン)

<CAST>

緑谷出久:山下大輝

オールマイト:三宅健太

メリッサ:志田未来

デヴィット:生瀬勝久

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

飯田天哉:石川界人

轟焦凍:梶裕貴

ウォルフラム:小山力也

