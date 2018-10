今回はコラボ第2弾として、アパレルアイテムだけでなく描き下ろしイラストを使用したグッズの販売や、その他さまざまな施策を用意。海外を含むWEGO20店舗(※グッズ取り扱いは6店舗)ほか、WEGO WEB STOREでコラボアパレル、ブシロードEC SHOPでコラボグッズを取り扱うとのことだ。

■1.コラボアパレル

■2.コラボグッズ

缶バッジWEGO ver.(10種) 400円(税抜)

キラッとアクリルスタンドWEGO ver.(10種) 各1500円(税抜)

クリアファイルWEGO ver.(2種) 各400円(税抜)

パスケースWEGO ver.(10種) 各1800円(税抜)

■3.その他

コラボアパレルをご購入のお客様限定で、ステッカーをプレゼント!

WEGO全店にて、ガルパアプリゲームのスタート画面掲示で10%OFF

WEGO全店にて、今回の描き下ろしイラストが表紙になったWEGO Magazineを配布! 中身のガルパ×WEGO特集にも注目!

※ステッカー、マンスリーは無くなり次第終了

※スタート画面提示の割引は11月16日(金)~11月22日(木)の期間のみ。コラボアイテム等一部は割引除外

■発売日

WEGO WEB STORE(受注販売):2018年11月16日(金)10:00~11月25日(日)23:59

※コラボアパレルのみ取り扱い

店頭:2018年11月16日(金)一斉販売開始

※無くなり次第終了

ブシロードEC SHOP:2018年12月21日(金)~2019年1月8日(火)

※コラボグッズのみ取り扱い

■実施店舗

【WEGO】原宿竹下通り店/心斎橋店/札幌店/仙台店/宇都宮インターパークビレッジ店/WEGO TOKYO イオンレイクタウン店/池袋P‘パルコ店/ららぽーと横浜店/静岡パルコ店/新潟アルタ店/大須店/京都店/三宮店/ WEGO TOKYO イオンモール岡山店/広島店/天神コア店/熊本パルコ店/SHIBUYA109 KAGOSHIMA店【WEGO LA】HEP FIVE店

【海外】WEGO TOKYO T.O.P モンコック店(香港) ※T.O.P モンコック店は12月1日(土)発売

※グッズの取り扱いは原宿竹下通り店/心斎橋店/札幌店/池袋P‘パルコ店/大須店/天神コア店のみ

バンドリ! ガールズバンドパーティ! iOS版ダウンロード

バンドリ! ガールズバンドパーティ! Android版ダウンロード

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.(C) WEGO Co.,Ltd. All rights reserved.