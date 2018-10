iOS版の配信を記念して、スタリラ公式Twitterアカウント(@starlightrelive)にて必ず景品が当たるリツイートキャンペーンを実施。さらに公式YouTubeチャンネル「スタァライトチャンネル」ではTVアニメが期間限定で全話無料配信される。

■スタリラ初のイベント「はろいん→ハロウィン」を開催!

10月29日(月)~11月8日(木)の期間中、スタリラ初となるイベントの開催が決定! ハロウィン衣装に身を包んだ舞台少女たちが登場です。☆3舞台少女やメモワールを報酬としてゲットしちゃいましょう!

☆4舞台少女 悪戯なコウモリの魔女 花柳香子

☆3舞台少女 奔放なクモの魔女 恵比寿つかさ

☆3メモワール ばななのカボチャ

はろいん→ハロウィン

開催期間:10月29日(月)16:00~11月8日(木)13:59

メイン報酬:☆3舞台少女「奔放なクモの魔女 恵比寿つかさ」、☆3メモワール「ばななのカボチャ」

■スタリラリリース記念キャンペーンを実施!

アプリリリースを記念して、10月29日(月)~11月8日(木)の期間中、スタリラ公式Twitter (@starlightrelive)にて公キャンペーンを実施! 公式Twitterをフォローし、ハッシュタグ「#スタリラ開演記念_必ず当たる」がついた対象ツイートをRTすると、動画付きリプライが届きます。当たりが出た方に、選べる電子マネーギフト1,000円分やスタァジェム3,000個(アプリ内通貨)など豪華賞品をプレゼント!

■TVアニメ「少女☆歌劇レヴュースタァライト」期間限定全話無料配信中!

ゲームアプリ「少女☆歌劇レヴュースタァライト -Re LIVE-」のリリース開始を記念してTVアニメ「少女☆歌劇レヴュー

スタァライト」の期間限定全話公開が決定!

10/29(月)~11/11(日)の2週間、YouTube公式チャンネル「スタァライトチャンネル」にて無料公開いたします。この機会にぜひ周りの方にもオススメしてください♪

TVアニメ「少女☆歌劇レヴュースタァライト」期間限定全話配信

日時:10/29(月) 00:00~11/11(日) 23:59

「スタァライトチャンネル」にて公開

再生リスト→https://www.youtube.com/playlist?list=PLFdiFVi-V6qM4hF3IycQrwfwtzl-cO2Tp

■都内各駅に広告展開中♪

10月25日(木)~11月7日(水)の間、都内各所にスタリラの駅看板が登場! 29日(月)からは丸の内線、銀座線などの電車内広告も♪

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- iOS版ダウンロード

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- Android版ダウンロード

(C)Project Revue Starlight (C) 2018 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.