篠原涼子から葵わかなまで「今週の芸能予定表」

10月29日(月曜)
[13時]
☆ GYAO!「劇団さまぁ〜ず」配信開始取材、さまぁ〜ず(サロンガイヤール)
☆ 舞台「信長の野望・大志－冬の陣－王者執行〜騎虎の白塩編〜」稽古場取材、鶏冠井孝介・谷佳樹・田中れいな・彦摩呂(シアター1010稽古場)
[14時]
☆ 神野美伽35周年コンサートツアーファイナル公開リハ(新宿文化センター)
[15時]
☆ 舞台「レ・ミゼラブル」×帝劇 のどじまん・思い出じまん大会、森公美子・駒田一・吉原光夫・昆夏美・屋比久知奈・相葉裕樹(帝国劇場)
☆ ポール・マッカートニー来日、羽田空港到着(羽田空港国際線旅客ターミナル)
[16時]
☆ 東京国際映画祭「人魚の眠る家」イベント、篠原涼子・西島秀俊・坂口健太郎・川栄李奈・山口紗弥加・田中泯(六本木ヒルズアリーナ→TOHOシネマズ六本木ヒルズ)
[18時]
☆ 映画「スマホを落としただけなのに」イベント、北川景子・千葉雄大・田中圭・クロちゃん・辻伸弘(秋葉原UDXシアター)
☆ ロバート山本博出版イベント、ロバート(HMV&BOOKS SHIBUYA)
☆ 「いわて果実プレミアムスイーツフェア」のん(東京ミッドタウン日比谷アトリウム)
[20時]
☆ 映画「バグダッド・スキャンダル」イベント、松崎ブラザーズ(IMAGICA第２試写室)
☆ 映画「ヘレディタリー／継承」イベント、おかずクラブ(ブロードメディア・スタジオ試写室)
10月30日(火曜)
[10時]
☆ 「2019年東レキャンペーンガール」記者発表会(日本橋三井タワー)
☆ 「ゴジラ・ストア Tokyo」一周年イベント、THE ALFEE 高見沢俊彦(新宿マルイ アネックス)
[13時]
☆ 舞台「ロミオ＆ジュリエット」制作発表、古川雄大・大野拓朗・葵わかな・木下晴香・生田絵梨花・三浦涼介・木村達成・平間壮一・黒羽麻璃央・渡辺大輔・廣瀬友祐・大貫勇輔・宮尾俊太郎(第一ホテル東京)
☆ 島津亜矢コンサート(東京オペラシティコンサートホール)
[16時]
☆ 舞台「イヴ・サンローラン」製作発表、東山義久・海宝直人・上原理生・大山真志・川原一馬・安寿ミラ(フランス大使館大使公邸)
[17時]
☆ マウスコンピューター「ドン勝ハロウィンナイト」ｅスポーツ大会、シンイチロォ・SUMOMOXqX・Nigongo(e-sports SQUARE AKIHABARA)
[18時]
☆ 映画「母さんがどんなに僕を嫌いでも」舞台挨拶、太賀・吉田羊(ニッショーホール)
[19時]
☆ 東京国際映画祭「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」イベント、DJ KOOほか(EXシアター六本木)
[22時]
☆ 映画「えちてつ物語〜わたし、故郷に帰ってきました。〜」舞台挨拶(TOHOシネマズ六本木ヒルズ)
10月31日(水曜)
[12時]
☆ プリンセス・クルーズ「ザ・シークレット・シルク」日本上演イベント、浅野ゆう子(横浜港大さん橋国際客船ターミナル停泊ダイヤモンド・プリンセス内)
[14時]
☆ WOWOWドキュメンタリー「野村家三代 パリに舞う〜万作・萬斎・裕基、未来へ」舞台挨拶、野村萬斎(TOHOシネマズ六本木ヒルズ)
☆ ラグビーニュージーランド代表「The ALL BLACKS New Jersey Reveal」新ユニフォームお披露目(TABLOID)
[15時]
☆ 「おせっかいなスマート貯金箱バンクワン／バンクニャン」プレス発表会、ガリットチュウ福島(アキバシアター)
☆ 市川由紀乃リサイタル(浅草公会堂)
[16時]
☆ 将棋「竜王戦」開催セレモニー、つるの剛士(鹿島神宮)
[19時]
☆ 東京国際映画祭・映画「Merry Christmas!〜ロンドンに奇跡を起こした男〜」舞台挨拶、市村正親(TOHOシネマズ六本木ヒルズ)
11月１日(木曜)
[10時]
☆ 舞台「マリー・アントワネット」イベント、昆夏美・田代万里生(帝国劇場)
[11時]
☆ 日経トレンディ「2018年ヒット商品ベスト30」「2019年ヒット予測ランキング」先行発表会、田中圭・白石麻衣・中村倫也(パレスホテル東京)
☆ アクセサリーパーツ専門店「PARTS CLUB 本店」オープンイベント、森泉(浅草橋駅前)
[12時]
☆ 「VenusFort Illumination 2018 -Thankful HEART-」点灯式、村上佳佑(お台場ヴィーナスフォート噴水広場)
☆ 「LESLIE KEE Presents “JOHNNIE & HIGHBALL in Omotesando”メディアプレビュー」レスリーキー・金子ノブアキ・すみれ(COMMUNE 2nd内、antenna DOME)
☆ TOKYO FM 公開生放送、高橋みなみ・峯岸みなみ他(東京タワーエントランス前)
[14時]
☆ サンタクロース協会オフィシャルパートナーに日本トイザらス「オフィシャルパートナー調印式」パラダイス山元(ベルサール六本木)
[15時]
☆ 東京国際映画祭「jam」舞台イベント、劇団EXILE・筒井真理子(六本木ヒルズアリーナ)
[16時]
☆ 東京国際映画祭「家族のレシピ」舞台挨拶、斎藤工(TOHOシネマズ六本木ヒルズ)
[17時]
☆ 映画「銃」イベント、村上虹郎・広瀬アリス(TOHOシネマズ六本木ヒルズ)
[18時]
☆ 舞台「魔界転生」公開稽古、上川隆也・溝端淳平・高岡早紀・村井良大・松田凌・玉城裕規・木村達成・猪塚健太・栗山航・丸山敦史・山口馬木也・藤本隆宏・浅野ゆう子・松平健(明治座)
☆ ラテンビート映画祭オープニングセレモニー、オダギリジョー・阪本順治・東小雪ほか(新宿バルト９)
11月２日(金曜)
[13時]
☆ CS放送ほか「おっぱいチェック体操」お披露目、尾崎魔弓・キューティー鈴木(J:COM Wonder Studio)
[15時]
☆ 東京国際映画祭アウォード・セレモニー(EXシアター六本木)
11月３日(土曜)
[11時]
☆ ラグビーテストマッチ「リポビタンＤチャレンジカップ2018」パブリックビューイングイベント「東京ラグビーファンゾーン2018」山崎紘菜・伊藤剛臣・SEAMO・KAGAJO☆7(有楽町インフォス)
[12時]
☆ TOKYO FM「シンクロのシティ」公開収録、山本耕史(ベルサール東京日本橋)
[13時]
☆ 東京国際映画祭クロージング作品「GODZILLA 星を喰う者」・イベント、松岡茉優・久松猛朗・宮野真守ほか(東京国際フォーラム)
[17時]
☆ 舞台「ピアフ」公開稽古、大竹しのぶ(日比谷シアタークリエ)
☆ 東急プラザ蒲田50周年ショートフィルム完成披露、奈緒・工藤阿須加(東急プラザ蒲田屋上)
11月４日(日曜)
[９時]
☆ 「2018 Vertical World Circuit 『HARUJAS SKYRUN』」森脇健児・DJ KOO(あべのHoopオープンエアプラザ)
[14時]
☆ 「渋谷シティゲーム〜世界最速への挑戦〜」(渋谷ファイヤー通り)
☆ 「御堂筋ランウェイ」ダウンタウン・大谷亮平・森星・千鳥(御堂筋)
11月５日(月曜)
[14時]
☆ 次世代チェア「Swin」発表プレスカンファレンス、奥山清行(グランドハイアット東京)
11月６日(火曜)
[11時]
☆ 映画「いろとりどりの親子」イベント、レイチェルドレッツィン監督(東京学芸大学附属国際中等教育学校)
[12時]
☆ 「シニア オータム フェスタ2018 in 横浜」安藤和津(新都市ホール)
[13時]
☆ かんぽ生命「ラジオ体操制定90周年」ラジオ体操の日＆映画「体操しようよ」イベント、きたろう(新宿パークタワーホール)
[15時]
☆ 映画「いろとりどりの親子」イベント、レイチェルドレッツィン・東ちづる(アキバシアター)
11月７日(水曜)
[11時]
☆ 「日本電算サンキョー ベストオルゴール賞」授賞式、黒木瞳(日本電算東京ビル北館)
[13時]
☆ 表参道ヒルズ・クリスマス・イルミネーション点灯式、桐谷美玲(表参道ヒルズ本館吹抜け大階段)
[17時]
☆ 「東京ドームシティ ウィンターイルミネーション〜江戸の粋・日本の華〜」飯豊まりえ(東京ドームシティラクーアガーデンステージ)
11月８日(木曜)
[11時]
☆ 「日本シューズベストドレッサー賞」発表・授賞式、テリー伊藤・菊地亜美・岡千秋(東京會舘LEVEL XXI)
[19時]
☆ 映画「いろとりどりの親子」イベント、レイチェルドレッツィン・坂本美雨(ユーロライブ)