阿久津八段と交流　飯坂で将棋まつり

将棋の人気プロ棋士と愛好者が交流を深める「阿久津主税（ちから）八段を囲む将棋まつり」は二十八日、福島市飯坂温泉の「摺上亭大鳥」で開かれた。

福島民報社と県将棋連盟の主催。日本将棋連盟の阿久津八段（３６）と、「あったかふくしま観光交流大使」の鈴木環那女流二段（３０）を講師に招いた。阿久津八段は順位戦で最高ステージのＡ級に在籍しており、リーグ戦の合間を縫って来県した。

両棋士はトークショー、指導対局、席上対局、クイズ大会などでファンと触れ合った。初の企画で、阿久津八段が目隠しをして音声だけでアマ棋士と対局するアトラクションもあり、会場を沸かせた。

記念将棋大会もあり、一般と子どもの部で棋力別に順位を競った。成績は次の通り。

▽一般Ａ（１）湯田邦男（郡山）（２）小島佑斗（福島）（３）外島大地（喜多方）柳田英俊（郡山） ▽一般Ｂ（１）浅井誠一（白河）（２）伊藤裕之（福島）（３）矢尾板憲彰（伊達）桜井一訓（宮城県） ▽子どもＡ（１）羽田蓮（岡山小）（２）中屋俊（宮城県）（３）庄谷和晃（四倉小）菊田想（宮城県） ▽子どもＢ（１）八島仁乃（山形県）（２）高子尚成（大森小）（３）高橋叶（森合小）手塚成章（双葉第二幼稚園）