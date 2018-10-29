佐々木氏が初当選　伊達市・郡選挙区県議補選

伊達市・伊達郡選挙区県議補選（欠員一）は二十八日、投開票され、元伊達市議会議長の新人佐々木彰氏（５３）＝自民＝が二万五千二百四十七票を獲得し、元民主青年同盟県委員長の新人大橋沙織氏（２７）＝共産＝を一万九百十二票差で破り、初当選した。

当日有権者数は八万二千三百五十七人（男三万九千九百七十三人、女四万二千三百八十四人）。投票率は４９・６５％だった。

当選証書付与式は三十日午後二時から県庁で行われる。

任期は二〇一九年十一月十九日まで。