【現地ルポ】車を愛でるウォーターフロントのスタバ！みなとみらいの穴場

横浜のみなとみらい地区に、日産のグローバル本社のギャラリーがあります。そこに併設されているスタバから見えるのは、車と海、両方なんです。反対側の岸がシーバス(海上交通船)乗り場なので、うまくすればシーバスが走る姿も見ることができますよ。

大坂なおみ記念グッズも展示の日産ギャラリー

どうです、このマシン。かっこいいでしょう。これはGT-Rの中身なんです。車好きでなくても目を引きます。

ギャラリーの一等地と思われるエリアに、大坂なおみ選手の広告とオレンジのGT-Rが見えます。ニュースになっていましたが、日産ブランドアンバサダー就任発表会は、まさにここで行われたようです。もともと画像左の電気自動車リーフが贈られる予定でしたが、大坂選手の白いGT-Rが好きという発言を受けて、GT-Rがプレゼントされることになったという報道でした。日産ギャラリーのレポートによると、なんと両方の車種が贈呈される予定だそうです。

ここには、大坂なおみ選手の全米オープン優勝時に身に着けていたTシャツとバイザーが展示されています。そんな貴重なものを確保するとは、さすがのスポンサー力ですよね。サインのインクがにじんでいるのがリアルです。

このギャラリーの奥にスタバがあります。

ギャラリー併設店の様子

昼時なのに、中の椅子席がガラガラ。見ていると、オフィス併設のせいかテイクアウトが多いのと、テラス席が人気のためのようです。

それでもここの椅子は、どれもかなりオシャレ。下の画像は、美容院にある、シャンプー用の椅子の背もたれを短くしたような感じです。座り心地もふかふかして上々。奥行きがあるので座るとかなり後傾して、くつろげます。

天井の照明も美術館のもののようにモダンです。

床から冷房が出てきます。この日は暑かったのでかなり気持ちよかったです。冬は暖房になるのでしょう。

中から見える外の景色はこんな感じ。外にも展示の車があり、向かいに横浜ベイクォーターがみえ、間には海水が横たわります。

十分ウォーターフロントの景色が楽しめますが、やはり外に出てみたくなります。こちらの店舗は屋外44席、屋内27席と外がメインなんです。

屋外テラス席の様子

外は解放感がケタ違い!ただ、テラス席はスモーカーに占められていました。目の前が開けていて、水があって、都会的な景色で。日産に勤務のスモーカーにとっては天国でしょう。

そんなわけで、中の席はノンスモーカーに、外の席はスモーカーにおすすめのスポットです。

スターバックスコーヒー 日産グローバル本社ギャラリー店

営業時間:月~金: 08:00~20:00、土日祝: 10:00~20:00

定休日:不定休

住所:220-8686 神奈川県 横浜市西区 高島1-1-1 NISSAN GLOBAL HEADQUARTERS GALLERY

電話番号: 045-641-3925

http://www.starbucks.co.jp/store/search/detail.php?id=2045

参考

[日産ギャラリー]

[Car Watch]

[All photos by Shio Narumi]

Do not use images without permission.