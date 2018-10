■純黒の自動歩兵人形 「2B(ヨルハ二号B型)」 CV:石川 由依

※「ポッド042」 CV:安元 洋貴

どことなく奇妙な任務だった。転送先、秘匿事項。任務期限、無期限。任務内容、現地通達。転送された先は、これまで探索してきた場所とは異なるようだった。検索可能な語彙から該当するものをピックアップするとすれば、「古城」。長期間にわたって遺棄されたままの構造物だ。排除すべき機械生命体の反応はない。

「バンカーより任務の通達」

随行支援ユニットの無機質な声が2Bの音声センサーに飛び込んでくる。

「敵性存在「ソウルエッジ」の破壊命令を受諾」

敵性存在? 機械生命体ではないのか。いずれにせよ――それが任務であれば、遂行されなくてはならない。

「推奨:敵性存在の探索」

チリ、と首部位のあたりに疼痛にも似た感覚が走る。センサー類のどこかに軽微な不具合が生じているらしい。アンドロイドにも「不吉な予感」というものがあるとすれば、2Bはまさにそれを感じていた。

※配信日:未定、希望小売価格:未定

■クリエイターズコメント

「NieR:Automata」から参戦する2Bは、原作同様に小型剣・大型剣・槍・格闘武器を使い分け、あらゆる戦局に対応できるオールラウンダーです。

華麗な数々の原作アクションはもちろん、随行支援ユニット「ポッド042」と協力し、遠距離攻撃や波状攻撃を繰り出せるのが彼女の特徴。攻撃後にジャンプやダッシュといった特殊移動を経由して、素早いラッシュや空中コンボを狙っていけるのも強みと言えるでしょう。

ボタンの連打や長押しといった簡単なコマンドで多彩な技が繰り出せるため、格闘ゲームが得意でない方に特におすすめです。他のキャラにない新要素を多数搭載しているため、「SCVI」に慣れたプレイヤーも新鮮な気持ちで楽しんでみてください!

(バトルディレクターより)

■「NieR:Automata」×「SOULCALIBUR VI」コラボイラスト

■その他のスクリーンショット

(C) 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.SOULCALIBUR(TM)VI & (C) BANDAI NAMCO Entertainment Inc.