『スタリラ』iOS版ついに配信スタート！初のイベント「はろいん→ハロウィン」も10月29日16:00から開催

ブシロードは、iOS/Android向けアプリ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』(以下、スタリラ)に関して、iOS版の配信を昨日10月28日より開始しました。

本作はミュージカルをはじまりとし、2018年7月からアニメ放送がスタートした二層展開式少女歌劇「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を題材とした新作ゲームアプリです。全編オリジナルストーリーで展開され、ミュージカル、アニメに登場する9人の舞台少女はもちろん、ゲームアプリオリジナルの舞台少女も15人登場。作品の世界観を存分に楽しめる本格派RPGとなっています。

iOS版の配信を記念して、必ず景品が当たるリツイートキャンペーンを『スタリラ』公式Twitterアカウント(

@starlightrelive

)で本日10月29日より実施中です。また、本日16:00より『スタリラ』初のイベント「はろいん→ハロウィン」が開催されます。

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』は、好評配信中。基本プレイ無料のアイテム課金制です。

茶っプリン