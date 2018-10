1話完結のみ！今から間に合う本当に面白い犯罪捜査ドラマをランキング

海外ドラマのデメリットは、何シーズンも続くものが多く、途中から観たいと思っても、シリーズに追いつくまでに時間がかかってしまうこと。ですが、1話完結型のクライムサスペンスならそんな心配も無用!途中から見ても面白い!今から見ても間に合うドラマをランキング形式でご紹介します。

第9位 NCIS:ニューオーリンズ

NCISシリーズの中から、ニューオーリンズをピックアップ。

NCISは海軍内で起きたり、海軍の軍人が被害者・加害者になるなど、海軍が絡んだ事件を捜査する機関。

その中でもニューオーリンズは、アメリカ南部に位置し、フランスやスペイン植民地時代の名残を残した雰囲気と、ジャズなどの音楽。

そして、マルディグラなど私たちがあまり知らない文化を感じられる、アメリカのドラマなのにどこか異国情緒も感じられる作品です。

本家NCISよりも、少し明るい雰囲気で犯罪系ドラマをあまり見たこともない方でも楽しめます。

第8位 HAWAII FIVE-0

日本人にも人気の観光地ハワイ。

ハワイと犯罪って結びつかない気もしますが、ハワイにも凶悪事件やテロ未遂などが発生。

その事件を知事直轄の特別捜査班「FIVE-0」が解決していくストーリーです。

シリーズを通して大きな事件などもありますが、基本的に1話完結。

ハワイの自然や雰囲気が楽しめるという意味でもオススメの作品です。

第7位 名探偵ポアロ

他のドラマはアメリカの作品ですが、「名探偵ポワロ」シリーズはイギリスの作品。

イギリスの女流作家アガサ・クリスティーが生涯にわたって書き続けたエルキュール・ポアロを、最もポアロに近いに人物と遺族も認めたデヴィッド・スーシェが演じています。

クリスティーが残したポアロの作品を全てドラマ化し、シリーズの制作は終了していますが、どのストーリーも1話完結になっていますので、当時のイギリスの人々の暮らしを垣間見ながら、楽しめる作品です。

第6位 コールドケース 迷宮事件簿

2010年に放送終了したものの、CSやBSなどでリピート放送中のドラマ。

過去(数年前から中には第二次大戦前後のものなど)に発生した事件に、新しい証言や証拠などがもたらされたことから、ストーリーはスタート。

被害者がなくなるまで、関係者のその後や容疑者を絞り込む様子などが丁寧に描かれています。

このドラマ、事件当時の音楽が使用されているため、音楽の著作権の問題から、DVD化は不可能という作品。

そのため、いつ見れなくなるかわかりませんので、番組欄で見つけたらぜひチェックしてみて。

第5位 リゾーリ&アイルズ ヒロインたちの捜査線

シリーズ終了後もCSなどで繰り返し放送されている人気作品。

クールな女性刑事とセクシーな女性検視官がコンビで事件を解決していきます。

刑事リゾーリはイタリア系で家族の絆が強く、庶民的な女性で、主任検視官アイルズは、裕福な家庭の養女で自身もセレブリティな生活を送っています。

そんな対照的な2人ですが、リゾーリのママがアイルズと同居するなど、私生活の絆がそのままチームとしての絆にもなっています。

他のドラマよりも、犯罪現場の描写などが控えめなので、そういったものが苦手な方でも安心してご覧いただけます。

第4位 クリミナル・マインド FBI行動分析課

FBIに実在する「行動分析課」(通称BAU)の活躍を描く本作。

BAUでは、犯罪者の心理を読み解くだけではなく、「被害者学」と呼ばれる、実際の犯罪捜査にも使用されている「被害者の観点から、なぜ犯罪に巻き込まれてしまったのか」といった、普段私たちが知らない捜査の手法なども登場します。

実在の事件がベースになっているものや、個性的で魅力的なキャラクターが本作の魅力です。

残酷な描写が少しありますので、苦手なかたは苦手かも・・・ということで4位にしてみました。

第3位 Major Crimes 重大犯罪課

キーラ・セジウィック主演で、犯人を自白によって追い詰める「クローザー」

キーラ・セジウィックの降板に伴い、新たにメアリー・マクドネル主演で、司法取引によって事件を解決する「Major Crimes」の放送が開始されました。

事件解決もさることながら、クローザー時代から出演しているキャストたちがこのドラマの人気の秘密。

プロペンザとフリンのちょっと間抜けで愛嬌があるおじさんコンビに注目!

11月からは最終シーズンの放送が控えていますが、今からでも十分間に合いますよ♪

本家ともいうべき「クローザー」も必見です。

第2位 NCIS:ネイビー犯罪捜査班

『NCIS』シリーズも、LA、ニューオーリンズとスピンオフがありますが、その中でも本家が一番オススメ。

CSの各局で再放送などが放送されていますが、基本的にどこから見てもわかりやすいドラマです。

チームを率いるギブスに変更はありませんが、シーズンによってレギュラーキャストが若干違います。

ですがこのシリーズはストーリーがしっかりしていますので、キャストが変更されてもとても見やすいのが特徴。

基本的に、海軍に絡む犯罪が勃発し、ギブスたち捜査官が検視官のダッキーや分析官のアビー(シーズン15で降板)と共に事件を解決します。

第1位 Law&Order:性犯罪特捜班

「法と秩序」を意味するLaw&Orderシリーズの中で、唯一シリーズが続いているのが性犯罪特捜班(通称SVU)です。

シーズン1で他部署からSVUに赴任してきたオリビア・ベンソンを中心に、1時間の間に刑事たちが犯人を逮捕し、検事が起訴し判決が下りるまでを描いた作品で、現在シーズン19まで放送され、新米だったオリビアが現在チームを率いる警部補として活躍中。

オリビアは、レイプ被害者とレイプ犯の間に生まれた子どもという複雑なバッグボーンがあったり、犯罪にかかわる人物の子を養子にしたりしますが、見ているとそういった部分も何となく説明してくれていますので、安心して見ていただけます。

