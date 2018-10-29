「遊☆戯☆王チップス」の収録カードリストが公開！新規カード3枚のほか「リングリボー」「融合」などがラインナップ

カルビーは、11月12日～2019年3月中旬まで全国のスーパー・コンビニエンスストア等で発売予定（コンビニエンスストア以外の店舗では11月26日から販売）の

「遊☆戯☆王チップス」

に関して、本商品の収録カードリストを公開しました。

■「遊☆戯☆王チップス」収録カードリスト

  • ポテト＆チップス：モンスター
  • 魂の開封：魔法
  • 農園からの配送：罠
  • ブラック・マジシャン：モンスター
  • ブラック・マジシャン・ガール：モンスター
  • 黒・魔・導：魔法
  • 黒・爆・裂・破・魔・導：魔法
  • E・HERO フレイム・ウィングマン：モンスター
  • 融合：魔法
  • スカイスクレイパー・シュート：魔法
  • ジャンク・シンクロン：モンスター
  • スピード・ウォリアー：モンスター
  • ジャンク・ウォリアー：モンスター
  • スクラップ・フィスト：魔法
  • No.39 希望皇ホープ：モンスター
  • ホープ剣スラッシュ：魔法
  • オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン：モンスター
  • 螺旋のストライクバースト：魔法
  • リンクリボー：モンスター
  • デコード・トーカー：モンスター

今回の「遊☆戯☆王チップス」で新規収録となるのは、「ポテト＆チップス（モンスター）」、「魂の開封（魔法）」、「農園からの配送（罠）」の3枚となります。カードの詳細情報については、

遊戯王OCGホームページ

にて11月12日に公開予定です。新規収録カード以外にも、「リンクリボー」や「デコード・トーカー」、「融合」など注目カードが揃っていますので、ぜひご注目ください。

またインサイドでは、本商品を美味しく食べる方法を募集するアンケートも現在実施しています。美味しそうだと思ったポテチの食べ方は、実際に箱買いするライターがチャレンジしてご紹介する予定ですので、どうぞお気軽にご応募ください！

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