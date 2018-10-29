「遊☆戯☆王チップス」の収録カードリストが公開！新規カード3枚のほか「リングリボー」「融合」などがラインナップ

カルビーは、11月12日～2019年3月中旬まで全国のスーパー・コンビニエンスストア等で発売予定（コンビニエンスストア以外の店舗では11月26日から販売）の

「遊☆戯☆王チップス」

に関して、本商品の収録カードリストを公開しました。

■「遊☆戯☆王チップス」収録カードリスト ポテト＆チップス：モンスター

魂の開封：魔法

農園からの配送：罠

ブラック・マジシャン：モンスター

ブラック・マジシャン・ガール：モンスター

黒・魔・導：魔法

黒・爆・裂・破・魔・導：魔法

E・HERO フレイム・ウィングマン：モンスター

融合：魔法

スカイスクレイパー・シュート：魔法

ジャンク・シンクロン：モンスター

スピード・ウォリアー：モンスター

ジャンク・ウォリアー：モンスター

スクラップ・フィスト：魔法

No.39 希望皇ホープ：モンスター

ホープ剣スラッシュ：魔法

オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン：モンスター

螺旋のストライクバースト：魔法

リンクリボー：モンスター

デコード・トーカー：モンスター

今回の「遊☆戯☆王チップス」で新規収録となるのは、「ポテト＆チップス（モンスター）」、「魂の開封（魔法）」、「農園からの配送（罠）」の3枚となります。カードの詳細情報については、

遊戯王OCGホームページ

にて11月12日に公開予定です。新規収録カード以外にも、「リンクリボー」や「デコード・トーカー」、「融合」など注目カードが揃っていますので、ぜひご注目ください。

またインサイドでは、本商品を美味しく食べる方法を募集するアンケートも現在実施しています。美味しそうだと思ったポテチの食べ方は、実際に箱買いするライターがチャレンジしてご紹介する予定ですので、どうぞお気軽にご応募ください！

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