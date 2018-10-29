「遊☆戯☆王チップス」の収録カードリストが公開！新規カード3枚のほか「リングリボー」「融合」などがラインナップ

カルビーは、11月12日～2019年3月中旬まで全国のスーパー・コンビニエンスストア等で発売予定（コンビニエンスストア以外の店舗では11月26日から販売）の
に関して、本商品の収録カードリストを公開しました。
■「遊☆戯☆王チップス」収録カードリスト
- ポテト＆チップス：モンスター
- 魂の開封：魔法
- 農園からの配送：罠
- ブラック・マジシャン：モンスター
- ブラック・マジシャン・ガール：モンスター
- 黒・魔・導：魔法
- 黒・爆・裂・破・魔・導：魔法
- E・HERO フレイム・ウィングマン：モンスター
- 融合：魔法
- スカイスクレイパー・シュート：魔法
- ジャンク・シンクロン：モンスター
- スピード・ウォリアー：モンスター
- ジャンク・ウォリアー：モンスター
- スクラップ・フィスト：魔法
- No.39 希望皇ホープ：モンスター
- ホープ剣スラッシュ：魔法
- オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン：モンスター
- 螺旋のストライクバースト：魔法
- リンクリボー：モンスター
- デコード・トーカー：モンスター
今回の「遊☆戯☆王チップス」で新規収録となるのは、「ポテト＆チップス（モンスター）」、「魂の開封（魔法）」、「農園からの配送（罠）」の3枚となります。カードの詳細情報については、
にて11月12日に公開予定です。新規収録カード以外にも、「リンクリボー」や「デコード・トーカー」、「融合」など注目カードが揃っていますので、ぜひご注目ください。
またインサイドでは、本商品を美味しく食べる方法を募集するアンケートも現在実施しています。美味しそうだと思ったポテチの食べ方は、実際に箱買いするライターがチャレンジしてご紹介する予定ですので、どうぞお気軽にご応募ください！
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