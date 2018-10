■事前登録者数が15万人を突破!

事前登録者数15万人の突破にともない、事前登録特典の魔石4500個(ガチャ15回分)と☆4装備1つ確定ガチャチケットのプレゼントに加え、“万那の戦闘衣装と万那の帽子”がゲームスタート時全ユーザーに配布される。

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.