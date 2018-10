エルーシブ・ターゲットとは、期間限定で登場する非常にユニークなミッションです。「ヒットマン2」ユーザーへ無料で配布されるもので、暗殺チャンスはたった1回のみ、失敗したら再挑戦はできません。

本日アナウンスされた「不死身の男」は、「ヒットマン2」発売後に配信される、数ある無料のライブコンテンツのうちのひとつです。

そして、その最初のエルーシブ・ターゲットとなる「不死身の男」を、「ゲーム・オブ・スローンズ」や、「ロード・オブ・ザ・リング」「007 ゴールデンアイ」などに出演し、最終的に亡くなってしまう役柄を多く演じていることから、「死にすぎる俳優」として日本でも知られるショーン・ビーンが演じます。

「『ヒットマン2』に登場することができて嬉しいです。新たな役を演じることは毎回とても楽しいですし、ゲームが出た際に、自分のキャラクターがどう動くのか今からとても楽しみです」とショーンは語ります。

本日は、あわせて本人主演の実写トレーラーを公開いたしました。「死にすぎる俳優」という肩書を逆手に取ったユニークな内容で、本作の楽しみの核となる「暗殺や殺しの手法」についての自由度を表現しています。

トレーラーの中で、ショーン演じるマーク・ファバは、セラピストに話しかける形で、部屋の中にある数々の道具が、自身の手腕でどのように危険な武器になりえるかという手の内を明かしています。セラピストを手にかけたのち、カメラの向こうにいる伝説の暗殺者 エージェント47に向かって挑戦的に語り掛ける形でトレーラーは終わります。「マイアミで会うことになるだろう」と。

ショーン・ビーンが演じる役柄は、元MI5エージェントで、現在はフリーの暗殺者として活躍する男、マーク・ファバ。彼は“不死身の男”としてその名を轟かせており、自身の死を偽装することに置いて右に出るものはおらず、ICAがその首に懸賞金をかけることに至りました。プレイヤーは、グローバル・イノベーション・レースが開催されているマイアミの会場で、マーク・ファバが自身のターゲットを消す前に彼を仕留めなくてはいけません。この世で彼を仕留めることができるのは、エージェント47ただ一人です。

さらに現在、暗殺道具を選ぶ投票を開催中!下記のページにある3つの選択肢、「ペン」「ロボット」「イヤフォン」を選択して投票。3つの中から得票数が一番多かった暗殺道具が、ゲーム内で実際に使用可能になります。

投票ページ(英語のみ)

https://elusive-target.hitman.com/en/

最初のエルーシブ・ターゲット「不死身の男」は、2018年11月20日(火)から10日間限定で、「マイアミ」に登場する予定です。彼からの自信たっぷりの挑発に対する答えはただ1つ。それは伝説の暗殺者エージェント47として彼を仕留めることです。

