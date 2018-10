「バンドリ！×WEGO」コラボ第2弾！新たに5人の描き下ろしコーデ公開

「バンドリ!×WEGO」コラボ第2弾 描き下ろしビジュアル (C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) WEGO Co.,Ltd. All rights reserved.

スマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』とアパレルブランド「WEGO」のコラボ第2弾が開催決定。今回はアパレルアイテムだけでなく描き下ろしイラストを使用したグッズの販売も行われることが決定した。

今回新たにWEGOコラボのキャラクターに選ばれたのは5名。

“Poppin'Party”より花園たえ、“Afterglow”より美竹蘭、“Pastel*Palettes”より白鷺千聖、“Roselia”より白金燐子、“ハロー、ハッピーワールド!”より瀬田薫が、WEGOのファッションに身を包み、描き下ろしイラストとなって登場した。スウェットスタジャンや、2ウェイトートバック、BIGパーカーなど、彼女たちらしいコラボアイテムを着たビジュアルとなっている。

花園たえ「スウェットスタジャン」5,990円(税抜)(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) WEGO Co.,Ltd. All rights reserved.

さらに、今回のコラボでは、缶バッチやアクリルスタンド、パスケースにクリアファイルといったコラボグッズの販売も決定。第1弾のコラボアパレル用に描かれた5人と共に、合計10人のキャラクターたちが限定アイテムに仕上げられた。

パスケースWEGO ver.(10種) 各1800円(税抜)

コラボアイテムは。海外を含むWEGO20店舗で販売(グッズ取り扱いは6店舗)。オンラインでも、WEGO WEB STOREではコラボアパレル、ブシロードEC SHOPではコラボグッズを購入することが可能だ。

コラボアパレルの発売は、11月16日からWEGOのコラボ実施店舗とWEGO WEB STOREにて販売開始。ブシロードEC SHOPで行われるコラボグッズの通販のみ、12月21日からの販売受付となっている。WEGO全店で配布される「WEGO Magazine」にもガルパ特集が掲載されているので、こちらも注目だ。

■発売日

WEGO WEB STORE(受注販売):2018年11月16日(金)10:00~11月25日(日)23:59

※コラボアパレルのみ取り扱い

店頭:2018年11月16日(金)一斉販売開始 ※無くなり次第終了

ブシロードEC SHOP:2018年12月21日(金)~2019年1月8日(火) ※コラボグッズのみ取り扱い

■実施店舗

【WEGO】原宿竹下通り店/心斎橋店/札幌店/仙台店/宇都宮インターパークビレッジ店/WEGO TOKYO イオンレイクタウン店/池袋P‘パルコ店/ららぽーと横浜店/静岡パルコ店/新潟アルタ店/大須店/京都店/三宮店/ WEGO TOKYO イオンモール岡山店/広島店/天神コア店/熊本パルコ店/SHIBUYA109 KAGOSHIMA店【WEGO LA】HEP FIVE店

【海外】WEGO TOKYO T.O.P モンコック店(香港) ※T.O.P モンコック店は12月1日(土)発売

※グッズの取り扱いは 原宿竹下通り店/心斎橋店/札幌店/池袋P‘パルコ店/大須店/天神コア店 のみ

■コラボ施策

・コラボアパレルをご購入のお客様限定でステッカーをプレゼント!

・WEGO全店にて、ガルパアプリゲームのスタート画面掲示で10%OFF

・WEGO全店にて、今回の描き下ろしイラストが表紙になったWEGO Magazineを配布!

中身のガルパ×WEGO特集にも注目!

※ステッカー、 マンスリーは無くなり次第終了

※スタート画面提示の割引は11月16日(金)~11月22日(木)の期間のみ。 コラボアイテム等一部は割引除外

(C)BanG Dream! Project

(C)Craft Egg Inc.

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) WEGO Co.,Ltd. All rights reserved.

松本 翼