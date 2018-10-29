〔交通事故死者〕新潟県で死亡事故相次ぎ2018年計84人に、下期119日目で上期総数に並ぶ　前年比大幅増加中(10/27)

10月27日(土)に新発田市と長岡市で交通死亡事故が発生し、新潟県内で2018年計84人、7月以降の下期死者数が5か月弱で計42人と、上期総数と同数に達しました。なお28日現在、前年同期比では都道府県別増加数ワースト2位の17人増となっています。

都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、奈良県(9/5)、山形県(9/23)、群馬県(10/11)、京都府(10/20)に次いで5府県目です。

【新潟県内での2018年交通事故死者数】(10月28日現在：速報値)

・ 1月：10人(＋7) うち高齢者9人(＋6)

・ 2月： 4人(－1) 3人(＋2)

・ 3月： 6人(＋3) 4人(＋2)

・ 4月： 8人(＋3) 5人(＋2)

・ 5月：11人(＋4) 7人(＋3)

・ 6月： 3人(－9) 2人(－8)

・ 7月： 9人(－2) 4人(－3)

・ 8月： 8人(＋4) 5人(＋1)

・ 9月：12人(＋5) 8人(＋5)

・10月：13人(＋3)

・3.58日に1人の割合(上半期4.30日/下半期2.85日)

・都道府県別：総数11位 増減数2位 増減率5位 人口10万人比4位

・年間死者数：2017年85人 16年107人 15年97人 14年103人 13年107人

うち高齢者： 57人 62人 65人 66人 62人