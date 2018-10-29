〔交通事故死者〕新潟県で死亡事故相次ぎ2018年計84人に、下期119日目で上期総数に並ぶ　前年比大幅増加中(10/27)

10月27日(土)に新発田市と長岡市で交通死亡事故が発生し、新潟県内で2018年計84人、7月以降の下期死者数が5か月弱で計42人と、上期総数と同数に達しました。なお28日現在、前年同期比では都道府県別増加数ワースト2位の17人増となっています。
都道府県別での下期交通事故死者上期総数到達は、奈良県(9/5)、山形県(9/23)、群馬県(10/11)、京都府(10/20)に次いで5府県目です。

【新潟県内での2018年交通事故死者数】(10月28日現在：速報値)
・ 1月：10人(＋7)　うち高齢者9人(＋6)
・ 2月： 4人(－1)　　　　　　3人(＋2)
・ 3月： 6人(＋3)　　　　　　4人(＋2)
・ 4月： 8人(＋3)　　　　　　5人(＋2)
・ 5月：11人(＋4)　　　　　　7人(＋3)
・ 6月： 3人(－9)　　　　　　2人(－8)
・ 7月： 9人(－2)　　　　　　4人(－3)
・ 8月： 8人(＋4)　　　　　　5人(＋1)
・ 9月：12人(＋5)　　　　　　8人(＋5)
・10月：13人(＋3)

・3.58日に1人の割合(上半期4.30日/下半期2.85日)
・都道府県別：総数11位 増減数2位 増減率5位 人口10万人比4位
・年間死者数：2017年85人 16年107人 15年97人 14年103人 13年107人
　うち高齢者：　　　57人　　　62人 　　65人　　　66人　　　62人

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寳來 英斗(Eito Hourai)

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株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

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