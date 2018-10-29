聚焦：投资热潮涌入日本体坛 运营人才培养关系到长期发展

投资热潮涌入日本体坛

【共同社10月29日电】投资热潮正涌入日本职业体育界。运营健身房的RIZAP集团等新兴企业加快了收购球队与足球俱乐部的步伐。投资方将2020年东京奥运会和残奥会视为良机，预计今后还将持续有更多企业涉足。运营方的人才培养或将成为长期发展的关键所在。

“让我们打造旨在参赛的体魄。”在日本职业足球甲级联赛（J1）“湘南海洋”队的集训地，RIZAP的教练向训练中的选手发出呼吁。

RIZAP今年4月取得湘南海洋的经营权。通过“承诺结果”等电视广告知名度提升后，RIZAP在多次进行企业收购的同时快速发展。社长濑户健强调：“体育与健身房运营的叠加效应很大。”据悉，该公司欲使高度关心体育的健身客户成为湘南海洋的观众。

本月27日，湘南海洋在国内足球年间三大赛事之一日本联赛杯上首次夺冠，拿出了结果。

日本职业体育呈现母公司“广告宣传费”巨额赤字常态化。然而进入本世纪以来，软银、乐天等纷纷涉足职业棒球领域。这些公司带来运用IT的市场营销策略，推行球队经营改革。这样的变化也逐渐波及J联赛等。

随着球队与俱乐部经营的改善，与过去相比涉足体坛的门槛降低。从事邮购业务的日本网络控股公司去年收购“长崎航海”足球俱乐部，此外IT企业mixi今年4月决定注资“东京足球俱乐部”。

此外，CyberAgent也收购足球俱乐部，DeNA则涉足了篮球领域。运营服饰邮购网站的ZOZO有意运营职棒球队。熟悉体育经营的咨询公司Field Management董事长并木裕太指出：“投资热潮正全面涌向日本职业体育界。”

如果企业投资增加，也将对运动员培养与项目普及形成良性循环。然而DeNA川崎雷霆勇者社长元泽伸夫指出：“支撑球队与俱乐部经营的人才还不足。”他认为，培养引领体育商务界的人才至关重要。（完）